Atrapado en los 70’s

Amigos setenteros vamos a tratar un tema de fanáticos del rock y algunas modas recientes derivadas de alguna película que tuvo éxito.

Yo no sé por qué hay algunos fans que se empeñan en hacer comparaciones entre grupos de los setenta para ver cuál es el mejor, cuál es el más prodigioso, el más virtuoso al momento de interpretar una melodía, etc.

Por lo general, la gente que hace este tipo de comparativos no vivió en esa época, ante ello, visualiza, desde una perspectiva atemporal, cuando ya está todo hecho. Es gente que anda en sus cuarenta y no tuvo la experiencia de ir viviendo paso a paso la grandeza de la evolución del rock, de estar esperando el nuevo lanzamiento de su grupo favorito e ir a comprarlo, escucharlo y disfrutarlo.

Así que no hay un punto de comparación con alguien que sí vivió en esa época de los sesenta y los setenta.

Hay fanáticos de algunos grupos setenteros que son obstinados en menospreciar a grupos de los sesenta, argumentando que su sonido, su ejecución, su composición, son pobres comparándolos con grupos de las décadas posteriores, que obviamente tienen un sonido y una producción más sofisticada y elaborada.

Por ejemplo, algunos nuevos fans del grupo Queen, producto de la reciente película: "Bohemian Rhapsody", se afanan en comparar a Queen con ¡los mismísimos BEATLES!, cuando en verdad no hay ningún punto de comparación y ninguna rivalidad válida entre grupos de diferentes épocas, Los Beatles tienen su lugar y se pueden considerar los únicos que pueden ostentar su grandeza apartándolos de todos los demás, simplemente no hay quien se pueda subir a ese pedestal en el que se encumbran los de Liverpool.

Los Beatles tienen su nicho muy lejos de algún segundo o tercer lugar por lo que yo considero que el que le sigue en una lista ocuparía dentro de esa dimensión el lugar número once y ahí sí en el plano terrenal se lo disputan Pink Floyd, Led Zeppelin, The Rolling Stones, Queen y por el lado americano: Chicago, The Doors y Creedence Clearwater Revival.

Cada década tiene sus características muy marcadas y algunos grupos de los grandes estuvieron vigentes durante varias de ellas; lógicamente la música va evolucionando; la interpretación, la ejecución se va depurando, pero no hay ninguna comparación a la fecha y como van las cosas no creo que en este siglo exista alguien que sea comparable a la obra de THE BEATLES, una obra que trasciende en el tiempo más allá de la ejecución que cada artista le pueda dar a esas composiciones, la obra de Lennon, McCartney, Harrison y Star quedará inmortalizada por varios siglos como la más grande. No hay algún grupo terrenal que se acerque a ese pedestal

