Así va la Tabla General del Apertura 2025, América se acerca a la cima

Culmina la Jornada 6 del Apertura 2025, con varios duelos importantes que movieron la tabla

La Jornada 6 del Apertura 2025 cerró con un duelo lleno de emociones, donde América se impuso con autoridad sobre Atlas y escaló posiciones en la Tabla General, superando a Cruz Azul y acercándose a la cima del torneo.

El equipo dirigido por André Jardine tuvo que remontar para conseguir un triunfo por 4-2, marcado por el debut soñado del francés Allan Saint-Maximin, quien anotó el gol de la voltereta en el Estadio Jalisco.

El fichaje estrella de la Liga MX selló su actuación con una volea precisa y una celebración llena de piruetas y baile, provocando el júbilo de la afición azulcrema.

Con este resultado, las Águilas llegaron a 14 puntos, mismos que Cruz Azul, aunque se colocaron en el segundo lugar gracias a su mejor diferencia de goles. Solo Monterrey, con 15 unidades, mantiene la cima tras golear a Necaxa en su partido del sábado.

Querétaro logró su primera victoria del torneo al imponerse 3-2 al Atlético San Luis. Los Gallos Blancos remontaron pese al doblete de Joao Pedro, quien ya suma seis goles en el certamen.


Juárez se quedó con un triunfo 2-1 sobre Santos Laguna gracias a los tantos de Ángel Zaldívar y Denzell García en tiempo agregado; por los visitantes descontó Cristian Dájome.


La jornada del viernes cerró con un partidazo en Tijuana, donde Chivas rescató un empate 3-3 ante Xolos. Roberto Alvarado marcó en el último minuto y Efraín Álvarez también se hizo presente frente a su exequipo.


¿Quiénes están al fondo de la tabla?


En la zona baja, Puebla, Querétaro y Chivas cierran la tabla con apenas cuatro puntos, obligados a sumar en la Jornada 7 si quieren escapar del sótano.






1
CF Monterrey
CF Monterrey
15














13






6




2
Club América
Club América
14














13






7




3
Cruz Azul
Cruz Azul
14














13






6




4
Pachuca
Pachuca
13














11






6




5
Tigres
Tigres
10














15






7




6
Toluca FC
Toluca FC
10














13






4




7
Tijuana
Tijuana
9














10






1




8
FC Juárez
FC Juárez
8


















-1




9
León
León
7


















-4




10
Atl. de San Luis
Atl. de San Luis
6

















10



-1




11
Santos Laguna
Santos Laguna
6

















10



-1




12
Mazatlán
Mazatlán
6


















-1




13
Pumas UNAM
Pumas UNAM
6


















-2




14
Necaxa
Necaxa
5

















10



-4




15
Atlas
Atlas
5














12





18



-6




16
Chivas
Chivas
4

















10



-2




17
Querétaro
Querétaro
4

















12



-5




18
Puebla
Puebla
4

















14



-10






               
               


               

               
               

               
               
               
