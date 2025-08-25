Así va la Tabla General del Apertura 2025, América se acerca a la cima
La Jornada 6 del Apertura 2025 cerró con un duelo lleno de emociones, donde América se impuso con autoridad sobre Atlas y escaló posiciones en la Tabla General, superando a Cruz Azul y acercándose a la cima del torneo.
El equipo dirigido por André Jardine tuvo que remontar para conseguir un triunfo por 4-2, marcado por el debut soñado del francés Allan Saint-Maximin, quien anotó el gol de la voltereta en el Estadio Jalisco.
El fichaje estrella de la Liga MX selló su actuación con una volea precisa y una celebración llena de piruetas y baile, provocando el júbilo de la afición azulcrema.
Con este resultado, las Águilas llegaron a 14 puntos, mismos que Cruz Azul, aunque se colocaron en el segundo lugar gracias a su mejor diferencia de goles. Solo Monterrey, con 15 unidades, mantiene la cima tras golear a Necaxa en su partido del sábado.
Querétaro logró su primera victoria del torneo al imponerse 3-2 al Atlético San Luis. Los Gallos Blancos remontaron pese al doblete de Joao Pedro, quien ya suma seis goles en el certamen.
Juárez se quedó con un triunfo 2-1 sobre Santos Laguna gracias a los tantos de Ángel Zaldívar y Denzell García en tiempo agregado; por los visitantes descontó Cristian Dájome.
La jornada del viernes cerró con un partidazo en Tijuana, donde Chivas rescató un empate 3-3 ante Xolos. Roberto Alvarado marcó en el último minuto y Efraín Álvarez también se hizo presente frente a su exequipo.
¿Quiénes están al fondo de la tabla?
En la zona baja, Puebla, Querétaro y Chivas cierran la tabla con apenas cuatro puntos, obligados a sumar en la Jornada 7 si quieren escapar del sótano.
|1
|CF Monterrey
|15
|
13
|6
|2
|Club América
|14
|
13
|7
|3
|Cruz Azul
|14
|
13
|6
|4
|Pachuca
|13
|
11
|6
|5
|Tigres
|10
|
15
|7
|6
|Toluca FC
|10
|
13
|4
|7
|Tijuana
|9
|
10
|1
|8
|FC Juárez
|8
|-1
|9
|León
|7
|-4
|10
|Atl. de San Luis
|6
|
10
|-1
|11
|Santos Laguna
|6
|
10
|-1
|12
|Mazatlán
|6
|-1
|13
|Pumas UNAM
|6
|-2
|14
|Necaxa
|5
|
10
|-4
|15
|Atlas
|5
|
12
|
18
|-6
|16
|Chivas
|4
|
10
|-2
|17
|Querétaro
|4
|
12
|-5
|18
|Puebla
|4
|
14
|-10