Así va la Tabla General del Apertura 2025, América se acerca a la cima

La Jornada 6 del Apertura 2025 cerró con un duelo lleno de emociones, donde América se impuso con autoridad sobre Atlas y escaló posiciones en la Tabla General, superando a Cruz Azul y acercándose a la cima del torneo.

El equipo dirigido por André Jardine tuvo que remontar para conseguir un triunfo por 4-2, marcado por el debut soñado del francés Allan Saint-Maximin, quien anotó el gol de la voltereta en el Estadio Jalisco.

El fichaje estrella de la Liga MX selló su actuación con una volea precisa y una celebración llena de piruetas y baile, provocando el júbilo de la afición azulcrema.

Con este resultado, las Águilas llegaron a 14 puntos, mismos que Cruz Azul, aunque se colocaron en el segundo lugar gracias a su mejor diferencia de goles. Solo Monterrey, con 15 unidades, mantiene la cima tras golear a Necaxa en su partido del sábado.

Querétaro logró su primera victoria del torneo al imponerse 3-2 al Atlético San Luis. Los Gallos Blancos remontaron pese al doblete de Joao Pedro, quien ya suma seis goles en el certamen.

Juárez se quedó con un triunfo 2-1 sobre Santos Laguna gracias a los tantos de Ángel Zaldívar y Denzell García en tiempo agregado; por los visitantes descontó Cristian Dájome.

La jornada del viernes cerró con un partidazo en Tijuana, donde Chivas rescató un empate 3-3 ante Xolos. Roberto Alvarado marcó en el último minuto y Efraín Álvarez también se hizo presente frente a su exequipo.

¿Quiénes están al fondo de la tabla?

En la zona baja, Puebla, Querétaro y Chivas cierran la tabla con apenas cuatro puntos, obligados a sumar en la Jornada 7 si quieren escapar del sótano.