Deportes Andrés Vaca FUTBOL Liga MX José Juan Macías Santos Laguna

Andrés Vaca

Andrés Vaca regresaría a narrar y sería en el Cruz Azul vs Santos

El comentarista de TUDN estuvo ausente en el duelo entre América ante Querétaro, lo que despertó sospechas entre espectadores de un posible "veto"

Andrés Vaca regresaría a narrar y sería en el Cruz Azul vs Santos

Andrés Vaca regresaría a narrar y sería en el Cruz Azul vs Santos

EL SIGLO

La Máquina y los Guerreros se medirán este fin de semana en el duelo correspondiente a la jornada 5 del Apertura 2025.

Andrés Vaca ha estado en el foco de atención en días recientes luego de que se notara su ausencia en el pasado duelo de la jornada 4 del Apertura 2025 entre América y Querétaro, ya que en el lugar del narrador de Televisa, frecuente comentarista de las Águilas, se encontraba Raúl Pérez, a quien no es habitual observarlo en ese tipo de partidos.

Dicha ausencia despertó la curiosidad de los espectadores, sobre todo de los fanáticos de las Águilas, esto ya que anteriormente, el comentarista de TUDN escribió unas palabras en redes sociales con respecto al presente de América que no habría agradado a Santiago Baños, presidente del club.

"Toda la responsabilidad del presente que vive América es de la directiva. Varios refuerzos han quedado lejos de las expectativas y hoy se nota. Desde el bicampeonato se fueron piezas clave y no llegaron reemplazos del mismo calibre", señaló.

Andrés Vaca regresaría a la narración en el Cruz Azul vs Santos


Ante esto, Vaca rompió el silencio recientemente y si bien, no confirmó que recibió un "veto" temporal de la televisora, usuarios interpretaron que así lo fue por estas palabras.


"No puedo opinar de lo que pasó este fin de semana, solo quiero mandarle un mensaje a toda la gente, van a entender (...) gracias por estar conmigo, por respaldarme, porque sus palabras me conmovieron y me emocionaron, les agradezco de todo corazón su apoyo, más no puedo decir".




Tras dichas palabras, trascendió en redes sociales el rumor de que el comentarista volvería a narrar pero no el partido de América, sino el de Cruz Azul vs Santos, lo que avivó las teorías de usuarios que apuntan a que el narrador recibió un castigo tras hablar mal de las Águilas.


Si bien, no está confirmado, usuarios expresaron en redes que sería atípico escuchar su narración en un duelo de los Guerreros.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Deportes

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Andrés Vaca Santos Laguna Cruz Azul

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Deportes
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Andrés Vaca regresaría a narrar y sería en el Cruz Azul vs Santos


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406752

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx