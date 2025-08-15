Andrés Vaca regresaría a narrar y sería en el Cruz Azul vs Santos

La Máquina y los Guerreros se medirán este fin de semana en el duelo correspondiente a la jornada 5 del Apertura 2025.

Andrés Vaca ha estado en el foco de atención en días recientes luego de que se notara su ausencia en el pasado duelo de la jornada 4 del Apertura 2025 entre América y Querétaro, ya que en el lugar del narrador de Televisa, frecuente comentarista de las Águilas, se encontraba Raúl Pérez, a quien no es habitual observarlo en ese tipo de partidos.

Dicha ausencia despertó la curiosidad de los espectadores, sobre todo de los fanáticos de las Águilas, esto ya que anteriormente, el comentarista de TUDN escribió unas palabras en redes sociales con respecto al presente de América que no habría agradado a Santiago Baños, presidente del club.

"Toda la responsabilidad del presente que vive América es de la directiva. Varios refuerzos han quedado lejos de las expectativas y hoy se nota. Desde el bicampeonato se fueron piezas clave y no llegaron reemplazos del mismo calibre", señaló.

Andrés Vaca regresaría a la narración en el Cruz Azul vs Santos

Ante esto, Vaca rompió el silencio recientemente y si bien, no confirmó que recibió un "veto" temporal de la televisora, usuarios interpretaron que así lo fue por estas palabras.

"No puedo opinar de lo que pasó este fin de semana, solo quiero mandarle un mensaje a toda la gente, van a entender (...) gracias por estar conmigo, por respaldarme, porque sus palabras me conmovieron y me emocionaron, les agradezco de todo corazón su apoyo, más no puedo decir".

Tras dichas palabras, trascendió en redes sociales el rumor de que el comentarista volvería a narrar pero no el partido de América, sino el de Cruz Azul vs Santos, lo que avivó las teorías de usuarios que apuntan a que el narrador recibió un castigo tras hablar mal de las Águilas.

Si bien, no está confirmado, usuarios expresaron en redes que sería atípico escuchar su narración en un duelo de los Guerreros.