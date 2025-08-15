Deportes FUTBOL Liga MX José Juan Macías Santos Laguna Lucha libre

Liga MX: Partidos de la jornada 5 que van por TV abierta | Apertura 2025

El balón vuelve a rodar en el futbol mexicano. Este viernes, se pone en marcha la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX.

La cuarta fecha llegó a su fin el lunes pasado, dejando a su paso sorpresivos resultados que modificaron algunos lugares en la clasificación general.

Luego de los cuatro primeros juegos del certamen, el Pachuca continúa en la cima de la clasificación general, gracias a que ha sumado los 12 puntos posibles.

A los Tuzos, los siguen muy de cerca los Tigres, el Toluca y el Monterrey con nueve unidades cada uno,

En el otro extremo de la tabla, se encuentra el Querétaro, que está hundido sin haber podido obtener ni un solo punto.


El naciente torneo continúa su curso este día, con dos partidos que prometen estar llenos de emociones para sus respectivas aficiones.


¿Cuáles partidos de la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX serán transmitidos en TV abierta?


Puebla vs Atlético San Luis


    

  • Fecha: Viernes 15 de agosto
  • Hora: 19:00
  • Estadio: Cuauhtémoc
  • Transmisión: FOX, Caliente TV y Tubi
Necaxa vs León


    

  • Fecha: Viernes 15 de agosto
  • Hora: 21:05
  • Estadio: Victoria
  • Transmisión: Azteca 7, Claro Sports y Pluto TV
Chivas vs FC Juárez


    

  • Fecha: Sábado 16 de agosto
  • Hora: 17:07
  • Estadio: Akron
  • Transmisión: Amazon Prime
Cruz Azul vs Santos Laguna


    

  • Fecha: Sábado 16 de agosto
  • Hora: 19:00
  • Estadio: Olímpico Universitario
  • Transmisión: Canal 5/TUDN/ViX Premium
Tigres vs América


    

  • Fecha: Sábado 16 de agosto
  • Hora: 19:00
  • Estadio: Universitario
  • Transmisión: Azteca 7/FOX/Caliente TV/Tubi
Pachuca vs Tijuana


    

  • Fecha: Sábado 16 de agosto
  • Hora: 19:00
  • Estadio: Hidalgo
  • Transmisión: FOX/Caliente TV/Tubi
Toluca vs Pumas


    

  • Fecha: Sábado 16 de agosto
  • Hora: 21:10
  • Estadio: Nemesio Diez
  • Transmisión: Canal 5/TUDN/FOX/Caliente TV/Tubi/ViX Premium
Querétaro vs Atlas


    

  • Fecha: Domingo 17 de agosto
  • Hora: 16:00
  • Estadio: Corregidora
  • Transmisión: FOX/Caliente TV/Tubi
Monterrey vs Mazatlán


    

  • Fecha: Domingo 17 de agosto
  • Hora: 18:00
  • Estadio: BBVA
  • Transmisión: ViX Premium
