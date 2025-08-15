Liga MX: Partidos de la jornada 5 que van por TV abierta | Apertura 2025

El balón vuelve a rodar en el futbol mexicano. Este viernes, se pone en marcha la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX.

La cuarta fecha llegó a su fin el lunes pasado, dejando a su paso sorpresivos resultados que modificaron algunos lugares en la clasificación general.

Luego de los cuatro primeros juegos del certamen, el Pachuca continúa en la cima de la clasificación general, gracias a que ha sumado los 12 puntos posibles.

A los Tuzos, los siguen muy de cerca los Tigres, el Toluca y el Monterrey con nueve unidades cada uno,

En el otro extremo de la tabla, se encuentra el Querétaro, que está hundido sin haber podido obtener ni un solo punto.

El naciente torneo continúa su curso este día, con dos partidos que prometen estar llenos de emociones para sus respectivas aficiones.

¿Cuáles partidos de la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX serán transmitidos en TV abierta?

Puebla vs Atlético San Luis

Fecha: Viernes 15 de agosto

Viernes 15 de agosto Hora: 19:00

19:00 Estadio: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Transmisión: FOX, Caliente TV y Tubi

Necaxa vs León

Fecha: Viernes 15 de agosto

Viernes 15 de agosto Hora: 21:05

21:05 Estadio: Victoria

Victoria Transmisión: Azteca 7, Claro Sports y Pluto TV

Chivas vs FC Juárez

Fecha: Sábado 16 de agosto

Sábado 16 de agosto Hora: 17:07

17:07 Estadio: Akron

Akron Transmisión: Amazon Prime

Cruz Azul vs Santos Laguna

Fecha: Sábado 16 de agosto

Sábado 16 de agosto Hora: 19:00

19:00 Estadio: Olímpico Universitario

Olímpico Universitario Transmisión: Canal 5/TUDN/ViX Premium

Tigres vs América

Fecha: Sábado 16 de agosto

Sábado 16 de agosto Hora: 19:00

19:00 Estadio: Universitario

Universitario Transmisión: Azteca 7/FOX/Caliente TV/Tubi

Pachuca vs Tijuana

Fecha: Sábado 16 de agosto

Sábado 16 de agosto Hora: 19:00

19:00 Estadio: Hidalgo

Hidalgo Transmisión: FOX/Caliente TV/Tubi

Toluca vs Pumas

Fecha: Sábado 16 de agosto

Sábado 16 de agosto Hora: 21:10

21:10 Estadio: Nemesio Diez

Nemesio Diez Transmisión: Canal 5/TUDN/FOX/Caliente TV/Tubi/ViX Premium

Querétaro vs Atlas

Fecha: Domingo 17 de agosto

Domingo 17 de agosto Hora: 16:00

16:00 Estadio: Corregidora

Corregidora Transmisión: FOX/Caliente TV/Tubi

Monterrey vs Mazatlán