Sottoria confeccionará prendas exclusivas y de alta costura para los Guerreros

Club Santos Laguna y Sottoria, reconocida sastrería mexicana con un estilo contemporáneo, unen su camino a través de una alianza estratégica, que fusiona el mundo del deporte con la elegancia y la precisión artesanal.

A través de esta colaboración, se destaca el enfoque en la innovación y excelencia. Sottoria será responsable de confeccionar prendas exclusivas y a la medida para el primer equipo y directiva de los Guerreros, proyectando una imagen relevante dentro y fuera de la cancha.

La alianza entre ambas partes refuerza la identidad de la institución verdiblanca, orientada a mantenerse a la vanguardia en todos los rubros, y consolida a Sottoria como referente de la sastrería hecha a la medida en México.

Cabe destacar que cada una de las piezas de esta empresa, reflejan una mezcla de elegancia tradicional con una estética moderna y refinada, brindando un servicio de alta costura a través de un trato personalizado y exclusivo.

