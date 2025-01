Alejandro Figueroa Moreno, cuando las acciones hablan

Originario de Torreón, Coahuila, en el haber de Alejandro Figueroa Moreno hay seis obras publicadas bajo su propio sello editorial fundado en el año 2006: De frases a frases (2008), Cínicos (2009), Primer tratado sobre los viles (2010), Perverso (2011), Riesgos al dormir sobre la arena semicompacta (2014) y Año 3721 (2023).

Sus inquietudes literarias se remontan a su adolescencia, con la creación de cómics y una novela de terror. A finales de la década de los noventa, comienza a recopilar expresiones coloquiales o modismos que por generaciones se han transmitido en México, con la peculiaridad de incluir variantes, definiciones y diálogos, ejemplificando así el contexto donde son utilizadas. Este sería su primer libro publicado: De frases a frases.

UN DICCIONARIO DE FRASES COLOQUIALES

De frases a frases (2008) es dado a conocer en octubre de 2009 en la XII edición de la Feria Internacional del Libro de Saltillo, Coahuila. A partir de diciembre de ese mismo año, se convierte en material de consulta por intérpretes y traductores del tribunal de justicia de Berkeley, California, como se lo ratificaría uno de sus miembros.

“Ha resultado útil para los traductores, porque facilita la comprensión al establecerse puentes de comunicación con personas que atienden asuntos legales en las cortes”.

En 2016 es adoptado también como material de consulta por intérpretes del Tribunal Superior del condado de Essex, en Nueva York.

A manera de diccionario, reúne más de 300 frases, entre ellas: “a lo que te truje”, “dar atole con el dedo”, “dormir la mona”, “estar palancas”, “hacer la barba”, “hacerse de la vista gorda”, “mangonear”, “manita de gato”, “morderse la lengua”, “muina”, “papear”, “quedar el saco” y “ser de hueso colorado”.

ESCUCHAR LOS ACTOS, NO LAS PALABRAS

Cínicos (2009) “¿Para qué batallas? Hazte compadre de uno de los directores, gerentes o de perdida de alguien que se pinte para un alto puesto, como le hice yo… Hay que estar buzos hoy en día y recurrir a todo. En pocas palabras, ser inteligente… para que vayan entrando en confianza se toman sus buenas chelas los fines de semana… Estando ahora sí en una posición privilegiada…disfrutarás las mieles de la autoridad y el liderazgo… Harás y desharás a tu antojo la organización de la empresa, desplazando a los que nunca te cayeron bien y cargándoles el trabajo a otros, para descansar más y vivir mejor…”

Son palabras de uno de los personajes, que hablan en primera persona a través de sus actos para revelar verdaderas intenciones, que se jactan de ir por la vida haciendo de las suyas y cuya naturaleza ordinaria los hace pasar casi inadvertidos. Cínicos de género y estrato social indistinto en los ámbitos laboral, social, familiar y de usuarios y vendedores de bienes y servicios.

En Cínicos hay mesas de honor con gente no honorable sentada a ella, reclutadores incompetentes, centros laborales con tráfico de influencias, publicidad engañosa y vendedores de fórmulas trilladas y falsas para el éxito que no hablan de los favoritismos o las amistades trasladadas al plano laboral.

Es así que puede leerse: “Nadie dudará de las maravillas que cuentes, no si vas así de trajeadito, pelito recién cortado y pulcro de pies a cabeza…”.

Tuvo algunas presentaciones, como en la Feria Internacional del Libro Saltillo 2010.

AFORISMOS

Primer tratado sobre los viles (2010) es una serie de más de 400 aforismos sobre crítica social que describen las vilezas toleradas en todos los sentidos, que de tantas pasan paradójicamente desapercibidas.

“El envilecido habla mucho de lo grande que es y de lo pequeño que eres, estés o no presente”; “El envilecido nunca encuentra nada malo al mirarse al espejo”; “El vil no se cansa de apartarte la vista de encima, por estar comparándose”, son sólo algunos ejemplos de lo que puede encontrarse entre las páginas de este libro.

Fue publicado como una edición especial encuadernada en portada color rojo. Además, hubo un ejemplar único bajo el concepto de arte objeto, para coleccionista.

XIII Feria Internacional del Libro Saltillo, 2009. Imagen Cortesía

NOVELA

Perverso (2011) es una novela inspirada en hechos reales y redactada al estilo de una obra de teatro fantástica. Dominan los diálogos, no las descripciones. Lleva al lector a un plano etéreo donde una energía, próxima a encarnar por primera vez en el planeta Tierra, es puesta bajo la instrucción de siete entidades para su encuentro con el ser humano.

Los siete instructores se valen de sus experiencias y múltiples encarnaciones para enseñarle al protagonista que son las acciones de las personas las que hablan y no las palabras.

Una de las enseñanzas muestra a una encarnación llena de traumas y complejos: un manipulador padre de familia infeliz que al cargar con mucha ira y rencor añejo por su pasado, se refugia en el alcohol y se desahoga con arrebatos violentos contra su esposa e hijos. Todas las maquinaciones del perverso quedan de manifiesto, plasmadas en una especie de confesiones, cuando el lector entra a su mente y conoce sus verdaderas intenciones.

CUESTIONAR LAS DINÁMICAS SOCIALES

“Habitantes de la tierra de credulidades no cesan de clasificarse ni de ponerse etiquetas ni de definirse, según lo que compran y lo que no... según las personas que conocen; según los trapos que traen puestos; cuando la naturaleza inmediata y de más allá son indiferentes a tanta fantasía” se lee en el capítulo Credulidades y Presunciones.

Riesgos al dormir sobre la arena semicompacta (2014) fue presentado al año siguiente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el 6 de diciembre. Se compone de once capítulos temáticos en donde se invita al lector a ver de una manera distinta el suelo que pisamos. La arena es una metáfora donde la vida del ser humano transcurre entre dinámicas de vida repetitivas, rodeado de discursos, protocolos y procedimientos caducos o que no han funcionado, pero se siguen jugando con devoción y credulidad.

Las fórmulas para alcanzar el éxito que nos contaron no eran verdad y a mayor edad no necesariamente hay mayor madurez. Es así que el ser humano vive en ensoñaciones, bajo el influjo de creencias infundadas y adoptadas por costumbre; hipnotizado por un catálogo de etiquetas, clasificaciones y palabras a las que les adjudica valores gratuitos, por ejemplo, adjetivos aparentemente llenos de virtud, como “puntual”, “sociable” o “madrugador”.

En la recta final del libro, surge la cuestión de si el conglomerado humano ocupa en verdad un lugar privilegiado y especial en el cosmos.

CIENCIA FICCIÓN, LO MÁS RECIENTE

Año 3721 (2023) fue dado a conocer en la Ciudad de México, en enero de 2024, a través de una firma de libros en un corredor cultural de la colonia Roma Norte. Trata de un porvenir imaginario en los años dos mil o tres mil. Los hechos se desenvuelven al azar, como si se hojease una hemeroteca futurista o una máquina del tiempo.

Generalmente se piensa que el futuro será maravilloso en términos de simplificación, automatismo y rapidez, pero no hay que dejar de preguntarse a dónde lleva eso en realidad. Estamos inmersos en una era donde no nos permitimos el sosiego, la simple contemplación y mucho menos la reflexión. Todo es vertiginoso y el individuo se vanagloria de estar haciendo algo todo el tiempo, aunque ese algo no valga la pena.

NOVEDADES

Actualmente Alejandro Figueroa está preparando una versión más extendida de De frases a frases y una obra más sobre crítica social.

El hilo conductor de su literatura seguirá invitando a ver el mundo sin un velo, poniendo más atención a las acciones que a las palabras.