Alcalde pedirá suspender préstamo del Municipio a Simas por 60 mdp

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda declaró esta mañana que pedirá que se suspendan los trámites del préstamo por 60 millones de pesos al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas), y que se revise la necesidad de que este organismo contrate con un banco otro crédito por esa misma cantidad.

Lo anterior, dijo, porque el tema se ha politizado, de manera que si no es necesario que el Simas Torreón contraiga un adeudo de corto plazo con instituciones financieras por los otros 60 millones de pesos, se suplirá con otras medidas, como la eficiencia presupuestaria.

Se había anunciado que el municipio de Torreón otorgaría un préstamo de 60 millones de pesos complementario a otro crédito bancario por 60 millones de pesos, para obtener un total de 120 millones, con el fin de realizar obras prioritarias de perforación y equipamiento de pozos.

El préstamo se aprobó desde mayo en las comisiones del Cabildo de Torreón. Los préstamos estaban establecidos para cubrirse a corto plazo, antes de finalizar la administración municipal, en 2027.

“Con el préstamo el Municipio adelantaría participaciones, pero ya no se va a cristalizar, se va a pedir que se suspenda, y en su lugar se va a trabajar con eficiencia, para que no tengan motivos para andar diciendo mentiras quienes no han podido hacer nada por Torreón”, según dio a conocer, y reiteró que el tema se ha politizado.

Román Alberto Cepeda dijo que “hemos sido una administración transparente, clara, que ha venido a trabajar de manera coordinada con sociedad y gobierno lo que se pretende hacer”, y que todos los trámites por parte del Municipio para el empréstito al Simas Torreón se terminaron.

Sin embargo, señaló que las inversiones tienen tiempos y momentos, pues cabe recordar que desde mayo pasado, el Cabildo aprobó que el Simas Torreón contrajera los 120 millones de pesos en función de la urgencia del organismo por tener recursos para solventar las necesidades de obras en materia de agua y saneamiento.