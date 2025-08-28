Torreón Extorsiones Sistema Vial Abastos-Independencia Seguridad Pública Cabildo de Torreón Torreón

SIMAS

Alcalde pedirá suspender préstamo del Municipio a Simas por 60 mdp

El alcalde aseguró que si no es necesario que Simas Torreón contraiga un adeudo se suplirá con otras medidas

Alcalde pedirá suspender préstamo del Municipio a Simas por 60 mdp

Alcalde pedirá suspender préstamo del Municipio a Simas por 60 mdp

MARIA ELENA HOLGUIN

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda declaró esta mañana que pedirá que se suspendan los trámites del préstamo por 60 millones de pesos al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas), y que se revise la necesidad de que este organismo contrate con un banco otro crédito por esa misma cantidad.

Lo anterior, dijo, porque el tema se ha politizado, de manera que si no es necesario que el Simas Torreón contraiga un adeudo de corto plazo con instituciones financieras por los otros 60 millones de pesos, se suplirá con otras medidas, como la eficiencia presupuestaria.

Consejo del Simas Torreón revisará opción más viable para crédito por 60 mdp

VER TAMBIÉN Consejo del Simas Torreón revisará opción más viable para crédito por 60 mdp

Se había anunciado que el municipio de Torreón otorgaría un préstamo de 60 millones de pesos complementario a otro crédito bancario por 60 millones de pesos, para obtener un total de 120 millones, con el fin de realizar obras prioritarias de perforación y equipamiento de pozos.  

El préstamo se aprobó desde mayo en las comisiones del Cabildo de Torreón. Los préstamos estaban establecidos para cubrirse a corto plazo, antes de finalizar la administración municipal, en 2027.

Reposición de colector en Constitución y Colón terminará en una o dos semanas: Simas Torreón
VER TAMBIÉN Reposición de colector en Constitución y Colón terminará en una o dos semanas: Simas Torreón
Desde el pasado 12 de este mes, la obra mantiene el cierre de las vialidades 



“Con el préstamo el Municipio adelantaría participaciones, pero ya no se va a cristalizar, se va a pedir que se suspenda, y en su lugar se va a trabajar con eficiencia, para que no tengan motivos para andar diciendo mentiras quienes no han podido hacer nada por Torreón”, según dio a conocer, y reiteró que el tema se ha politizado.




Román Alberto Cepeda dijo que “hemos sido una administración transparente, clara, que ha venido a trabajar de manera coordinada con sociedad y gobierno lo que se pretende hacer”, y que todos los trámites por parte del Municipio para el empréstito al Simas Torreón se terminaron.


Sin embargo, señaló que las inversiones tienen tiempos y momentos, pues cabe recordar que desde mayo pasado, el Cabildo aprobó que el Simas Torreón contrajera los 120 millones de pesos en función de la urgencia del organismo por tener recursos para solventar las necesidades de obras en materia de agua y saneamiento.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: SIMAS AYUNTAMIENTO DE TORREÓN

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Alcalde pedirá suspender préstamo del Municipio a Simas por 60 mdp


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409905

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx