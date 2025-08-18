Consejo del Simas Torreón revisará opción más viable para crédito por 60 mdp

El Consejo Directivo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón sesionará el jueves de esta semana para conocer las instituciones financieras a las que se recurrió para solicitar un crédito por 60 millones de pesos y cuál resultó la más viable, ante lo cual daría su aprobación para que el organismo reciba los recursos.

El primer regidor e integrante del consejo, Luis Jorge Cuerda Serna informó que el organismo hizo una invitación restringida y no licitación pública, como se había informado anteriormente por la gerencia general, pues no es una obra pública y, además, se trata de un crédito a pagar en el corto plazo, antes de que termine la administración.

“Por lo que sé, ya hay una institución financiera que resultó la más competitiva, como propuesta interna se tendrá que revisar en el consejo, donde nos informarán a cuáles recurrieron y por qué se consideró la más viable”, señaló.

En cuanto a los otros 60 millones de pesos que el Simas recibirá del Municipio de Torreón, Cuerda indicó que ya se entregó toda la papelería para justificar el gasto.

Como se recodará, desde finales de mayo pasado el Cabildo aprobó la solicitud del Consejo Directivo del Simas Torreón para disponer de un total de 120 millones de pesos para anticipar la disponibilidad de recursos y, con ello, atender las necesidades más urgentes de obras de agua y saneamiento.

Luis Jorge Cuerda dijo este lunes que aunque lo ideal es que estos recursos se apliquen pronto, no necesariamente se tendrían que invertir en lo que resta de este año.