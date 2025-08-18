Torreón Wrangler Simas Torreón Transporte público Obras Públicas

Simas

Consejo del Simas Torreón revisará opción más viable para crédito por 60 mdp

Consejo del Simas Torreón revisará opción más viable para crédito por 60 mdp

Consejo del Simas Torreón revisará opción más viable para crédito por 60 mdp

MARIA ELENA HOLGUIN

El Consejo Directivo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón sesionará el jueves de esta semana para conocer las instituciones financieras a las que se recurrió para solicitar un crédito por 60 millones de pesos y cuál resultó la más viable, ante lo cual daría su aprobación para que el organismo reciba los recursos.

El primer regidor e integrante del consejo, Luis Jorge Cuerda Serna informó que el organismo hizo una invitación restringida y no licitación pública, como se había informado anteriormente por la gerencia general, pues no es una obra pública y, además, se trata de un crédito a pagar en el corto plazo, antes de que termine la administración.

“Por lo que sé, ya hay una institución financiera que resultó la más competitiva, como propuesta interna se tendrá que revisar en el consejo, donde nos informarán a cuáles recurrieron y por qué se consideró la más viable”, señaló.

En cuanto a los otros 60 millones de pesos que el Simas recibirá del Municipio de Torreón, Cuerda indicó que ya se entregó toda la papelería para justificar el gasto.

Como se recodará, desde finales de mayo pasado el Cabildo aprobó la solicitud del Consejo Directivo del Simas Torreón para disponer de un total de 120 millones de pesos para anticipar la disponibilidad de recursos y, con ello, atender las necesidades más urgentes de obras de agua y saneamiento.


Luis Jorge Cuerda dijo este lunes que aunque lo ideal es que estos recursos se apliquen pronto, no necesariamente se tendrían que invertir en lo que resta de este año.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Simas Agua Potable Ayuntamiento de Torreón

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Consejo del Simas Torreón revisará opción más viable para crédito por 60 mdp


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407368

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx