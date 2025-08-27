Torreón Ayuntamiento Torreón Torreón Robos Sistema Vial Abastos-Independencia Desaparecidos

Reposición de colector en Constitución y Colón terminará en una o dos semanas: Simas Torreón

Desde el pasado 12 de este mes, la obra mantiene el cierre de las vialidades

MARIA ELENA HOLGUIN

Los trabajos para cambiar una línea de colector sanitario que colapsó en el cuerpo sur del bulevar Constitución, junto a la calzada Colón, tardarán una o dos semanas más en terminar, por lo que se mantendrá cerrada la circulación en dicha vialidad.

El gerente general del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón, Roberto Escalante dijo que por tratarse de una vialidad principal, se busca agilizar las obras, por lo que las cuadrillas están trabajando en horas extra.

Además, resaltó que como se repone la tubería en línea viva, esto complica las maniobras y requiere de mayor tiempo.

Señaló que es un tramo de 80 metros de longitud el que estaba colapsado, por lo que se repone la línea de 36 pulgadas de diámetro, obras para las que no se hizo contrato, sino que están a cargo del propio Simas Torreón.

Desde el pasado 12 de este mes, el organismo operador dio a conocer sobre el cierre de la circulación en el bulevar Constitución, en dirección de poniente a oriente a partir de la calzada Colón y en unos cien metros, debido a las obras que se llevan a cabo.


En lo que corresponde a reposición de colectores sanitarios, Roberto Escalante informó que está por lanzarse la licitación pública para la segunda etapa del colector Fundadores, en el suroriente de la ciudad, donde se invertirán alrededor de 10 millones de pesos.



