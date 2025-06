Alberto Vázquez fue dado de alta tras someterse a una cirugía en Torreón

De acuerdo con fuentes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cantante y actor salió del hospital el pasado viernes, luego de permanecer internado en el Hospital de Especialidades No. 71 de Torreón.

El intérprete de 85 años fue ingresado el miércoles 18 de junio debido a problemas cardiovasculares, según trascendió. Más tarde, su hijo Arturo Vázquez compartió un comunicado para aclarar que su padre se encontraba estable y que su hospitalización se debía a una cirugía programada de cateterismo en una pierna.

A través del mismo mensaje, señaló que el intérprete de Maracas se encontraba de buen ánimo y con la intención de regresar pronto a su rancho para continuar su recuperación.

Horas después, el propio Alberto Vázquez difundió un mensaje de voz en el que desmintió los rumores sobre su salud y agradeció el cariño del público:

“Hoy 18 de junio vuelvo a repetir a todo el mundo que no se alarmen. No sé qué traen conmigo los haters que cada rato me matan, me enferman... pero estoy bien, gracias a Dios”.