'No se alarmen, estoy bien', dice Alberto Vázquez tras cirugía programada en Torreón

Ayer, los fanáticos y colegas de Alberto Vázquez vivieron momentos de angustia luego de que trascendiera en redes sociales que el artista se encontraba delicado de salud.

Ya se sabe que el intérprete de Maracas fue internado en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 de Torreón, Coahuila porque tuvo una operación que ya estaba programada.

Fue su hijo, Arturo Vázquez, quien mandó un comunicado en el que aclaró lo que ha ocurrido.

"Se les comunica que el señor Alberto Vázquez se encuentra bien. Tuvo una cirugía programada de un cateterismo de una pierna", se lee.

Añadió que el intérprete espera dejar el nosocomio con el fin de estar en su rancho.

El propio Arturo dio a conocer antes de que este miércoles terminará un audio de su padre en el que se reafirma que se encuentra bien.