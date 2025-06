Alberto Vázquez, en 'buen estado de salud' tras cirugía

Momentos complicados están pasando Alberto Vázquez y su familia.

El cantante y actor, fue hospitalizado ayer en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 de Torreón, Coahuila.

La tarde de este miércoles 18 de junio trascendió que el intérprete de Maracas ingresó a la clínica.

De acuerdo con una persona cercana al cantante, fue intervenido, aunque al hablar con este diario no reveló qué le ocurrió.

Solo añadió que se encontraba delicado, aunque estable, y confiando en que se recupere.

Por su parte, fuentes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Coahuila confirmaron la hospitalización de Alberto.

Se informó que todos los datos clínicos eran reservados para familiares directos del paciente y que serían dados a conocer por la familia en un comunicado.

Y sí, su hijo, Arturo Vázquez, subió a sus redes y mandó la misiva a varios medios, entre ellos, El Siglo de Torreón, para hablar de la salud de su padre. Confirmó que fue intervenido quirúrgicamente.

"Se les comunica que el señor Alberto Vázquez se encuentra bien. Tuvo una cirugía programada de un cateterismo de una pierna", se lee.

Añadió que el intérprete espera dejar el nosocomio con el fin de estar en su rancho.

"Agradecemos a todos su interés por la salud del señor Alberto Vázquez y esperamos pronto saludarles".

Tras darse a conocer la noticia, los fanáticos han expresado en redes sociales su deseo de que el artista se recupere y salga adelante.

Como es sabido, Alberto radica en el Rancho Santa Julia de Matamoros, Coahuila, que ha hecho su segunda casa.

En ocasiones, Vázquez ha salido a algunos restaurantes laguneros o a eventos de sus seres queridos, como el ArtFest Laguna, en donde brilló su hijo menor, Coco, quien canta, baila y toca el piano, entre otros talentos.

Pero lo mejor es que Alberto seguido sube videos desde el rancho en los que canta algunos de sus temas y otros de variados artistas que a él le fascinan.

Recientemente, el cantante puso un video en el que emociona al entonar el clásico This is my Song del fallecido Charlie Chaplin.

"Siempre he dicho que Charlie Chaplin ha sido un compositor con canciones únicas, todas ellas se han vuelto clásicas. Esta es una de ellas, This is my song", posteó junto al clip.

En una pasada entrevista, el nacido en Guaymas, Sonora, comentó que la Comarca Laguna es y será un lugar muy querido para él.

El artista es, sin duda, uno de los grandes talentos que ha dado este país.

Alberto Vázquez Gurrola nació el 20 de abril de 1940 en Guaymas, Sonora y a los seis años se fue a radicar con su familia a la Ciudad de México.

A los catorce, tuvo la oportunidad de cantar en público en el cine Alameda debido a que su padre era el gerente del sitio. Tres años más tarde comenzó su carrera en el cabaret Cadillac y poco después en el Afro.

Durante esa época rechazó un contrato de siete años para presentarse en Las Vegas.

En 1960, a la edad de veinte años, grabó su primer LP de baladas en Discos Musart y en 1962 comenzó su carrera fílmica participando en la película A ritmo de twist.

Por su grave voz de barítono llamó la atención del público femenino y alcanzó fama con las canciones de El secreto y Rosalía, a las que siguieron los temas de Olvídalo, Significas todo para mí, La felicidad llegó, Me conformo, Perdóname mi vida, Uno para todas, Bambina bambina, Esta noche mi amor; Desencadena mi corazón, 16 toneladas y El pescador, su más grande éxito.

En 1964 participó en los programas de televisión Premier Orfeón y TV musical Ossart, en este último durante 42 programas consecutivos. Ese mismo año destacó en su actuación en la película La edad de la violencia, al año siguiente protagonizó su primer estelar en el filme Perdóname mi vida.