¿Actriz de Televisa terminó viviendo en calles de la CDMX? Esto sabemos

El rumor de que una actriz que ha participado en diversas producciones de Televisa, se encontraba viviendo en las calles de la CDMX, como una indigente, despertó preocupación entre el público.

Se trata de Gloria Ivonne Barrera Gutiérrez, quien es más conocida por su nombre artístico, Robertha y que, además, es recordada por haber participado en diversas producciones de la cadena Televisa, como la telenovela Alborada.

El nombre de la actriz y cantante ha salido a flote en semanas recientes, luego de que reportaran haberla visto en calles de la Ciudad de México, presuntamente en una situación 'bastante precaria, como si fuera una indigente'.

La periodista Inés Moreno, a través de su canal en YouTube, fue quien dio a conocer las supuestas condiciones en las que actualmente vive la actriz, luego de que fuera vista por la actriz Cynthia Torash.

Robertha.

Tras generarse revuelo en redes sociales por las declaraciones de Moreno, la misma Robertha salió a pronunciarse sobre las mismas, a través de un video del creador de contenido, Carlos Alberto Comunicador Oficial.

Y es que, según comentó Robertha, todo se trató de una confusión que acabó con interpretaciones 'mal intencionadas', pues aclaró que el día que la vieron deambulando por las calles, se encontraba caminando sobre la avenida Reforma de la Ciudad de México, con una canasta llena de frutas, momento en el que fue abordada por una señorita que la saludó.

"Fue una situación en que yo iba a cobrar, pero había mucho tráfico. Ese día yo iba a cobrar regalías de mis trabajos. Entonces, con el tráfico tan malo, me bajé a reforma y llevaba una canasta muy linda de frutas que me había comprado (...) Pasó una señorita muy mona y me saludó, me sacó plática y le dije 'estoy viendo cómo llego a Tonala'. Entonces, no sé por qué se tomó el atrevimiento de mandar una nota a los medios de comunicación sin conocerme".