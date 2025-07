Esposa de Imanol Quezada lo acusa de abandono tras accidente con sus hijos en Torreón

Yajaira Tijerina, hija del fallecido Lupe Tijerina y aún esposa de Imanol Quezada, acusó públicamente al integrante de Los Dos Carnales de no ayudarla tras sufrir un accidente automovilístico junto a sus hijos en Torreón.

A través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, la también cantante narró entre lágrimas que, luego del percance, su hijo menor presentó una hemorragia nasal y, al buscar apoyo de Imanol, él no respondió y la dejó a su suerte.

“Estaba esperando a que me solucionara Imanol. Me dijo que me esperara, pero ya no me habló”, declaró Yajaira visiblemente afectada.

Según relató, ella condujo hasta Torreón con la intención de que el músico pudiera ver a los niños, pero él nunca se presentó, a pesar de que ella se comunicó con él. También intentó pedir ayuda a su familia política, pero no recibió apoyo. Añadió que Imanol estaba ocupado en una fiesta de cumpleaños el día del accidente.

TAMBIÉN LEE ¿TV Azteca alista el reemplazo de Javier Alatorre en Hechos?

El emblemático conductor podría dejar su lugar en el noticiero estelar, mientras crecen los rumores sobre la incorporación de nuevos rostros en TV Azteca

Aunque la pareja no ha confirmado una separación legal, Yajaira continúa refiriéndose a Quezada como su esposo. Por su parte, el cantante no ha hecho declaraciones sobre las acusaciones hasta el momento.