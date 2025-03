Abuelo lagunero le da sabor a la vida; recorre en bici Torreón con sus antojitos

Bien tempranito se levanta. Elabora su avena con receta secreta, café y unos suculentos bisquets, toma su bicicleta y vámonos a la calle.

José Salas Limón es el nombre de este abuelito que no se detiene ante nada si se trata de trabajar. Día a día toma diversos rumbos en Torreón llevando sus productos y es en el Mercado Juárez, donde más tiempo se está y es que diversos locatarios son felices con los desayunos que él lleva, tan es así que por donde pasa lo saludan: “Buen día José”, “José, ¿me trajo mi café caliente?”, le dicen.

Como parte del programa, Historias de laguneros, que usted puede ver en nuestras redes sociales, hablamos con Don José y nos detalló qué ofrece a la gente.

Emprendedor lagunero (EL SIGLO DE TORREÓN)

“Traemos los tradicionales bisquets chinos, el café de olla, y avena con un sabor diferente a la que se vende en muchos lados. A la gente, gracias a Dios, la han gustado mis productos”, comentó.

La creatividad de Salas Limón no tiene límites y es que, siendo carpintero, el mismo acopló su bicicleta para poder transportar el café, la avena y los bisquets.

“Yo remodelé mi bicicleta. Las parrillas las modifiqué y se las puse. Los porta termos los tomé de una lavadora. Todo lo que usé es reciclado. El parador era de una mesa de cervecería. La equipé muy bien. Hice el uso de la imaginación”, comentó entusiasmado.Primero nos mostró la avena, que sabe deliciosa, ya que Don Pepe nos dio a probar.

“Hay unos que la piden espesa y otros más líquida. La receta secreta, le llamo avena Kentucky, ya ustedes imaginarán por qué”, dijo haciendo alusión a una marca de pollo frito.

Emprendedor lagunero (EL SIGLO DE TORREÓN)

Posteriormente, enseñó el café. Lo prepara como se lo piden. Con o sin azúcar.

“La gente dice que es café chino, y es que como ustedes saben, la comunidad de China se estableció aquí y se hicieron famosos, entre otras cosas, porque abrieron muchos cafés chinos”, resaltó.

En cuanto a los bisquets, Don José mencionó que él los hace. Cuando una persona le compre, le puede poner mermelada, mantequilla o chocolate.

Por otro lado, el entrevistado informó que despierta a las 4:00 de la mañana todos los días para alistar el café, la avena y los bisquets. Tiene 15 años realizando esta actividad.

“Empiezo a esa hora a hornear los bisquets y a elaborar la avena y el café. A las 7:00 de la mañana ya ando en el Mercado Juárez. Luego me voy a Plaza Mayor, a la Subdelegación, a la Plaza del Eco. Aquí en el mercado me quieren mucho. Me pueden llamar al 8713690402”.

Emprendedor lagunero (EL SIGLO DE TORREÓN)

Salas Limón mencionó que le encanta la cocina. “Si uno no tiene gusto por el buen sabor de la comida, ya no tiene uno buen gusto por el sabor de la vida”.

Añadió que gracias a su venta, ha podido salir adelante y mantener a su familia. La carpintería la dejó por problemas de salud.