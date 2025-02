'Pásele por su pan de Cuencamé'; Don José vende en Torreón sus ricos productos

A veces, los gallos aún no han cantado al amanecer, sin embargo, Don José Saucedo y su familia ya están despiertos para alistar sus gorditas de cuajada o cocedor; pan ranchero, de nata o de elote.

Ya cuando tiene todos esos manjares listos, solo él viene a Torreón para ofrecerlos en diversos puntos como la calle Blanco, entre Juárez e Hidalgo o Plaza Mayor.

Hace unas semanas, Saucedo se hizo viral en redes tras compartirse fotos de él vendiendo sus productos, así que El Siglo de Torreón lo encontró, como parte del programa Historias de Laguneros, para hablar sobre su labor diaria.

“Sí, me di cuenta que me hice viral gracias a Dios”, comentó emocionado y luego enlistó todo lo que trae desde su natal Cuencamé.

“Traemos pan de elote, pan de nata, empanadas de calabaza o camote, gorditas de cuajada y de cocedor, pan ranchero y semitas, además de queso fresco y requesón para los taquitos dorados. La Laguna nos ha respondido muy bien”.

El lagunero contó que su jornada diaria comienza a las 5:00 de la mañana. Su familia y él, “nos ponemos las pilas” para alistar todos los productos.

“Todos contribuimos en casa con la preparación. Nuestras recetas son tradición. La gente ya sabe lo rico que es el pan de Cuencamé, incluso muchas personas en ocasiones solo van a Cuencamé a comprar pan o las gorditas”, manifestó.

En cuanto a sus puntos de venta, Saucedo los dio a conocer. “Casi siempre estoy en la mañana en la Blanco entre Juárez e Hidalgo, pero luego voy a otros puntos como ahora que estuvo lo del predial en Plaza Mayor fui para allá. También cuando se pagan las pensiones del bienestar a adultos mayores, voy, y es que ellos les dan preferencia a mis productos”.

Relató que le da bastante gusto, que en ocasiones llega a sus puntos de ventas y ya hay personas esperándolo.

“Eso quiere decir que les gusta nuestro pan, los quesos o las gorditas. La gente los come, les gustan y vuelven por más. Luego me piden mi teléfono para encontrarme que es 8714152166. Agradezco a toda la gente que me apoya consumiendo mis productos”.

Don José Saucedo informó que sus antojitos los hace en hornos de tierra y los cocina con leña para que la comida y el pan tengan un mejor sabor.