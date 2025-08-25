Coahuila Coahuila Piedras Negras AHMSA Seguridad Pública Monclova

A pesar de casos registrados, sarampión está bajo control: Secretaría de Salud

MARISELA SEVILLA

Aunque se han confirmado 53 casos de sarampión en la entidad, la mayoría de ellos importados de otros estados, el Secretario de Salud, Eliud Aguirre Vázquez, aseguró que la situación está controlada y sin nuevos contagios desde mediados de julio.

El titular de Salud detalló que 31 de los casos fueron originados fuera de Coahuila, y se documentaron principalmente en la región norte del país.

Uno de los brotes más relevantes ocurrió en Piedras Negras, donde un grupo de alrededor de 80 jornaleros agrícolas provenientes de Chihuahua fue instalado en condiciones poco adecuadas, dentro de una bodega.

“Dos trabajadores ya estaban infectados al llegar, y eso provocó el contagio de al menos 23 compañeros que compartían el mismo espacio cerrado”, explicó Aguirre Vázquez.

Otro grupo de casos, siete en total, se derivó del viaje vacacional de una familia durante Semana Santa, quienes ingresaron al estado portando el virus.


Sin embargo, el Secretario subrayó que desde el 15 de julio no se han registrado nuevos casos, y que se han reforzado las acciones preventivas en todo el estado, especialmente por el brote activo en Chihuahua y la movilidad que se dio durante el periodo vacacional.


Como parte de la respuesta sanitaria, destacó que se están llevando a cabo campañas de vacunación intensiva, dirigidas principalmente a niños, adolescentes y personas con esquemas incompletos.


“El sarampión es altamente contagioso, pero prevenible. Por eso hacemos un llamado a la población a vacunarse y protegerse. La vacuna es nuestra principal defensa”, concluyó.


               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx