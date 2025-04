5 Factores que aumentan el riesgo de desarrollar piedras en los riñones

Se estima que 10 de cada 100 personas sufren de piedras en los riñones en México, destaca Top Doctors México, una afección que suele ser muy dolorosa pero que puede no producir complicaciones ni daños permanentes si se detecta de forma oportuna.

Las piedras en los riñones, también conocidas como cálculos renales, son masas sólidas que se forman en uno o ambos riñones, y que pueden ser tan pequeñas como un grano de arena o tan grandes como un chícharo, generalmente.

Éstas se forman cuando hay niveles altos de ciertos minerales en la orina los cuales forman cristales, tales como el calcio, el ácido úrico y el oxalato, detalla la Clínica Mayo. A la par, la orina puede "carecer de sustancias que impidan que los cristales se adhieran unos a otros, lo que crea un entorno ideal para la formación de cálculos renales", agrega.

¿Por qué son dolorosas las piedras en los riñones?

Según la cantidad de minerales, será el tamaño de la piedra. Mientras que una piedra pequeña puede pasar a través de las vías urinarias por cuenta propia causando poco o nada de dolor, una más grande puede quedarse atascada y obstruir el flujo de la orina, lo que provoca un intenso dolor o sangrado.

El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases señala que entre los síntomas de las piedras de los riñones se encuentran:

Dolor al orinar

Dolor agudo en la espalda, la parte baja del abdomen, la ingle o el lado

Necesidad constante de orinar o incapacidad de orinar

Orina turbia o maloliente

Presencia de sangre de color rosado, café o rojo en la orina

Factores que aumentan el riesgo de sufrir piedras en los riñones

Mayo Clinic destaca una serie de factores que incrementan el riesgo de desarrollar cálculos renales:

Deshidratación . No beber suficiente agua y vivir en climas áridos y secos, aumenta el riesgo. Antecedentes familiares o personales . Es posible que si alguien de tu familia ha tenido cálculos, tú también los tengas. Obesidad . Se asocia con el incremento del riesgo de tener piedras en los riñones. Algunas dietas. Consumir alimentos con niveles altos de proteínas, sodio y azúcar, pueden aumentar el riesgo. Cirugías y enfermedades digestivas . Pueden causar cambios en el proceso digestivo que afecta la absorción de calcio y agua, lo que incrementa las cantidades de sustancias que forman cálculos en la orina.

El sitio agrega que ciertas afecciones médicas también pueden aumentar el riesgo, entre las que se incluyen infecciones recurrentes de las vías urinarias, la acidosis tubular renal, el hiperparatiroidismo y la cistinuria. Así también algunos medicamentos y suplementos pueden suponer un factor importante de riesgo, como:

Vitamina C

Suplementos alimentarios

Laxantes en exceso

Antiácidos a base de calcio

Ciertos medicamentos para la migraña o depresión

Ante la presencia de cualquier síntoma es sumamente importante acudir con un profesional de la salud lo antes posible. De esta forma, se evitará complicaciones graves como infecciones urinarias, dolores fuertes o incluso hasta la pérdida de la función de los riñones.

