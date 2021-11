Comercios de Torreón registran 30% más ventas por el Buen Fin

Los comercios arrancaron el Buen Fin con un aumento del 30 por ciento en las ventas, sin embargo, se advierte que las presiones inflacionarias pudieran afectar los precios una vez que concluya este periodo de descuentos.

"Estamos muy contentos, estamos viendo con mucho optimismo que la gente sí está saliendo a hacer sus compras, hemos tenido mucha afluencia en nuestros locales, en los centros comerciales, en el Centro, en los malls, entonces, esperamos que vaya aumentando, en el primer día tuvimos una afluencia mayor al 30 por ciento de lo que regularmente existe, empieza el fin de semana y esperamos que ya no se detenga, de aquí al lunes", expresó Mariano Serna Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

En términos del proceso inflacionario, mencionó que desde hace cerca de tres meses se ha mencionado que está afectando y preocupando, especialmente al tratarse de la oferta y demanda, pues en esta temporada habrá mucha demanda y los comercios deberán mantener precios de Buen Fin, no obstante, ya que pase este evento, la expectativa es poder conservar precios bajos, pero podría no ser así debido a las presiones inflacionarias.

"No creo que podamos mantener los precios abajo durante mucho tiempo, con este proceso inflacionario que hemos estado enfrentando desde hace ya varios meses", explicó.

Serna Muñoz dijo que el comercio en Torreón está prácticamente ya en los niveles que se tenían en el 2019, antes de la pandemia por COVID-19, y se espera crecer ligeramente por encima de dicho año, pues en el 2020 hubo un retroceso en este sector.

"Traemos un boquete, un déficit importante, en cuanto a la economía de los negocios, el crecimiento y la generación de más fuentes de empleo porque, durante este año, mucha gente no ha podido incorporarse a la planta laboral porque no hay, la economía no ha dado para recibir a toda esa gente que sí salió en el 2020 a trabajar", comentó.

Por lo pronto, el dirigente de la Canaco indicó que no se han registrado incidentes y que el reporte que se tiene es de que los negocios han atendido las medidas y protocolos sanitarios para la prevención del virus, sin embargo, llamó a no relajar la seguridad e higiene en este sentido, y recordar que se atraviesa por una pandemia, por lo que es indispensable que se sigan todos los cuidados que han dictado las autoridades para que no se disparen los contagios.