Yuridia toca la campana; vence el cáncer

"¡Lo logré, gracias a Dios!". Siete años después de que le diagnosticaron leucemia promielocítica aguda, Yuridia pudo tocar la campana en el Hospital Infantil Universitario de Torreón para celebrar su victoria contra el cáncer y transmitir esperanza y alegría a todas aquellas personas que siguen en la lucha contra esa enfermedad.

Ayer, fue el mejor día de su vida. "Yuri" como le dicen de cariño, ya tiene 17 años y con una gran sonrisa, dijo "por fin me libré de todo eso, fueron tiempos difíciles, incluso me iban a desahuciar, estaba muerta en vida porque mi vida no era como yo la quería.

Me siento muy, muy feliz, quiero terminar mis estudios y si se puede tener una carrera, quiero estudiar Enfermería, ese gusto lo tomé aquí en el hospital, mi segunda casa. Nunca se rindan, hay tiempo para asimilar las cosas, sí se puede vencer el cáncer".Es originaria del municipio de San Pedro de las Colonias y estuvo acompañada por sus padres Norma Leticia Bermejo y José Francisco Javier Sifuentes, así como demás familiares, amistades y personal de salud del hospital, entre otros.

"Ella inició a los 10 años con su enfermedad, le detectaron cáncer, nos daban un mes, venía muy grave mi hija y bendito sea Dios, como en tres semanas ella reaccionó y así fue evolucionando. Ya son ahorita siete años y ella lo venció", dijo entre lágrimas. Además del emocionante gesto de tocar la campaña como señal de que Yuri concluyó su tratamiento oncológico, también se preparó un convivio en el hospital, con un delicioso pastel y algunas bebidas refrescantes.

UN CASO DE ÉXITO

Luis Peraza Martínez, hematólogo pediatra y jefe del servicio de Hematología, dijo que el caso de Yuri fue muy particular además de que la variante promielocítica no es tan frecuente.

La joven logró vencer al cáncer gracias a un plan de manejo con un medicamento similar a la vitamina A llamado ácido transretinoico en combinación con quimioterapia; después se vigiló por un periodo de cinco años, hasta que finalmente alcanzó la curación.

"Yuri era un caso en particular muy difícil, era una leucemia que se llama promielocítica, hace probablemente unos 30 años se descubrió un medicamento que viene de la medicina tradicional china, es un derivado de la vitamina A, se llaman Retinoides, entonces ella recibió un medicamento que se llama ácido transretinoico que sumado a la quimioterapia logró el control.

Es un caso difícil porque la leucemia que tenía Yuri hasta hace 30 años era inevitablemente fatal, los pacientes tenían una complicación que se llama coagulación intravascular diseminada y se nos morían, ahora a sobrevida de los pacientes se incrementó, a un 60 o 70 por ciento por lo que se considera un éxito", explicó el médico, que trabaja en conjunto con el doctor Jesús Muñiz Ugarte en el servicio de Hematología.

Comentó que Yuri siempre tendrá la puerta abierta en el Hospital Infantil por si en algún momento requiere resolver alguna duda. Agregó que para el equipo sanitario y para todo la institución médica es una gran satisfacción cuando pacientes como Yuri, logran recuperar su salud.

SE ATENDIÓ POR EL EXTINTO SEGURO POPULAR

Yuri recibió un globo de colores y un pastel para celebrar no solamente el fin de su tratamiento sino el inicio de una nueva vida. (EL SIGLO DE TORREÓN)

Yuridia, fue una de las pacientes que en su momento pudo recibir atención médica en el departamento de Onco-Hematología Pediátrica del Hospital Infantil, gracias al extinto Seguro Popular. A través de dicho esquema, los menores eran canalizados a la clínica por los Hospitales Generales cuando no había capacidad para dar el servicio o cuando se requería de atención integral especializada.

Fue durante la transición del Seguro Popular al desaparecido Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) que el gobierno federal, ya no consideró el convenio con clínicas privadas para la subrogación de servicios médicos.

¿Qué es?

Prevención.

´El cáncer infantil comprende numerosos tipos de tumores diferentes que se desarrollan en niños y adolescentes de 0 a 19 años. Los tipos más comunes son la leucemia, el cáncer cerebral, el linfoma y los tumores sólidos como el neuroblastoma y el tumor de Wilms.

´Algunos síntomas son: dolor persistente en huesos y abdomen así como fiebre sin causas o por más de una semana. Picazón en el cuerpo sin lesiones en la piel, crecimiento tumoral o de ganglios, cansancio fácil, palidez o anemia súbita.

´También moretones o sangrado de nariz o encías y dolor de cabeza y vómitos por la mañana durante varios días.