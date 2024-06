Voto por la democracia

No soy politóloga —usted ya lo habrá notado, pacientísimo lector, lectora—, soy ciudadana, gente del diario. Pertenezco a la vilipendiada clase media que padece cada día la imparable incontinencia verbal del rijoso del Palacio; una ciudadana que vive bajo la amenaza que inflige al país la delincuencia organizada y abrazada por quien debería combatirla.

Soy una más de los millones de ciudadanos que no queremos un des-gobierno que, con más de 600 homicidios diarios, asegure que “estamos en santa paz”. Soy sólo otra ciudadana que ve con profunda preocupación el empoderamiento irracional del ejército, y la delirante simpatía y apoyo a dictadores que como Maduro, Ortega o los hermanos Castro, han provocado la desgracia y la masiva emigración de su gente.

Una ciudadana que resiente la fragmentación social provocada por el verbo envenenado que cada mañana nos azuza a los unos contra los otros, y que no quiere otra amarga dosis de graves retrocesos en salud y educación, columnas vertebrales de toda sociedad que pretenda lograr movilidad y justicia social.

Soy, en fin, una ciudadana que cree en la democracia, que, como dijo Winston Churchill, “es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre. Con excepción de todos los demás”. Creo en la democracia porque mantiene la distinción entre amigos y enemigos, pero respeta las diferencias y contiene los conflictos.

Creo en la suma del esfuerzo y talento de muchas generaciones que crearon una organización política que se funda en el respeto a las diferentes ideologías y hace posible un país donde todos los ciudadanos tenemos espacio y voz.

Ante las muy próximas elecciones en las que, gracias a instituciones estructurales como el INE, ejerceremos el legítimo derecho de elegir a quien nos gobernará el próximo sexenio, ignorando la farsa de quien se siente dueño del poder y entregó el “bastón de mando” —versión vernácula del cetro que simboliza la autoridad que un monarca ejerce como representante de Dios en la tierra— a quien, con el abuso verbal que ha caracterizado su mandato, llama corcholata. Poder espurio que ella recibió con la adulterada legitimidad con que se pone a la Guadalupana en la falda, se cuelga una cruz en el cuello o va a hacerle caratoñas al Papa. El mando sólo lo otorgaremos los ciudadanos con nuestro voto.

El propósito de esta nota no es convencer a nadie. Una demócrata como yo estará siempre del lado de la libertad de pensar y decidir, de acuerdo a las convicciones e intereses de cada uno. Yo sólo quiero explicar —tal vez explicarme a mi misma— las razones de mi elección. Me gusta Xóchitl porque es realista, no tiene “otros datos” y mira hacia el futuro. Es empática y no engaña a la gente con eso de que “se puede vivir dignamente sin trabajar”; Xóchitl propone trabajo y esfuerzo. Voy por Xóchitl porque la percibo genuina, veraz, llena de energía y porque ha demostrado con su historia, ser una perseverante luchadora.

Quiero a Xóchitl en la presidencia aunque resulta preocupante el enorme compromiso que asumiría al quedar al mando de un país en llamas. Votaré por ella y por un México cabalmente democrático.

Quiero terminar esta nota transcribiendo un sapientísimo consejo: “Apoyar a los pobres es estrategia política, ellos sí son agradecidos”, se ufanó el macuspano. A ellos, al pueblo bueno y agradecido, les recuerdo lo que el entonces candidato recomendó en su campaña del 2018: “Tomen lo que les ofrezcan, pero voten diferente”.