Vida Campirana

AÑO NUEVO

El próximo martes es 31 de diciembre y en esta fecha estaremos despidiendo el año 2024 para recibir con júbilo la llegada del año 2025, fecha propicia para reflexionar sobre todos nuestros logros, sueños y metas realizadas, pero también aquellas que no se hicieron realidad.

Hoy deseo compartir con mis amables lectores estas bellas reflexiones.

GRACIAS AÑO VIEJO

Aunque queda ya muy poco tiempo gracias a Dios por haber llegado al final de este año. Gracias por la vida, por la familia y la alegría que me han brindado las personas que enviaste a mi vida, por tantos nuevos amigos, por rodearme de gente hermosa y extraordinaria, gracias por el amor, por las flores, el aire y el sol, por el gozo de cuanto fue posible y también por lo que no pudo ser.

Gracias por tantos ojos que miraron con ternura. Gracias por tantas manos que estrecharon la mía. Gracias por tantos labios cuyas palabras y sonrisas me alentaron. Gracias por tantos oídos que me escucharon. Gracias por la salud que me sostuvo, por el trabajo que desempeñe y por el descanso que disfrute. Gracias por aquel fracaso y aquella desilusión que me sirvieron de experiencia. Gracias año viejo por ser parte de esta maravilloso lapso de vida que me diste.

Me despido de este año con una sonrisa, agradecida por todo lo que viví, agradecida por todo lo que aprendí. Cada día vivido es un regalo recibido y este año me deja experiencias que jamás olvidare. Hagamos una pausa breve hoy y pensemos en todo lo bueno que hemos recibido y dado. Intentemos mejorar este Nuevo año y no perdamos esas fuerzas por conseguir lo soñado, gracias año viejo.

¡HOLA SOY 2025!

Me llamo Año Nuevo, llevo mucho tiempo esperando este turno para encontrarme contigo y por fin llego. Ahora es el momento para que tú me crees, me des vida con tus proyectos, tus pensamientos, tus palabras, tus sentimientos, pero sobre todo con tus acciones.

¿Cómo quieres que sea? Ya estas usando la agenda que lleva mi nombre y deseo que me concedas un privilegio, solo uno; quiero que me hagas el mejor año de tu vida. A ver, ¿Cuál de tus otros años te había pedido esto? Ninguno.

Yo sí vengo y me planto con mis cuatro números frente a ti, porque quiero ser el año en que te atrevas a hacer más cosas. El año en que pienses y actúes más en grande, en que compartas tus talentos y capacidades con mayor generosidad., el año en que tu mente, corazón y cuerpo produzcan mejores cosas, en forma honesta para tu beneficio y el de los que te rodean, el año en que más cariño y atención brindes a los tuyos. Los altos y bajos del año viejo se fueron ya con él… Ahora me toca a mí POR FAVOR!! Disfrútame!! Lléname de experiencias, diviértete mientras estamos juntos. Quiero irme con el siguiente diciembre agotado, pero lleno de cosas buenas y con el privilegio de haber sido el mejor de todos y así haber logrado mi propósito. Acuérdate que viviré para siempre en ti, porque no podrás olvidar lo increíble que fue nuestro tiempo juntos; espero que hayas estado esperando este año con mucha ilusión, con todos tus anhelos, porque será un maravilloso año.

Un Fuerte Abrazo ATENTAMENTE AÑO NUEVO 2025.

Queridos amigos, deseo de todo corazón que Dios nuestro señor nos permita despedir este año 2024 en un ambiente rodeado con nuestra familia y amigos, disfrutando de una deliciosa cena no importa esta como sea, porque lo más importante no está en los manjares y bebidas que están en el centro de la mesa, sino lo que está alrededor que son la familia y amigos, Dios bendiga nuestra vida y recibamos con júbilo el año 2025 y que se cumplan nuestros más caros anhelos, que cada hoja del calendario nuevo este colmado de salud, paz, alegría, bondad, esperanza, armonía, fe, bienestar, prosperidad y mucho amor, que siempre se abran caminos de luz que nos guíen hacia una vida mejor, que Dios nuestro señor en su infinita bondad cuide de quien tanto amamos que son nuestra querida familia, amigos y de nosotros mismos… Un gran anhelo es seguir contando con la amable preferencia de mis fieles lectores en este año venidero a quienes les deseo lo mejor.