Vida Campirana

LA FOGATA

Si es usted productor, profesionista, estudiante, empresario, ama de casa, burócrata, empleado privado… en fin, cualquiera que sea la actividad que usted realice, muy claro debemos de tomar en cuenta que nuestra actividad se verá fortalecida y ¿por qué no?, hasta reconocida en un medio afín a lo que realizamos, pudiendo ser una asociación, sindicato, unión, colegio de profesionistas, etc. Pues bien, yo le invito a mostrar esa inquietud, talento y grandeza que cada uno llevamos dentro y aportar esas ideas en este tipo de agrupaciones, el hombre es un ser sociable, gregario por naturaleza, casi por lo general es más exitoso aquel que ama a su prójimo.

Hace pocos días, un grupo de viejas amistades realizamos un viaje a varias comunidades rurales, era de mañana y hacía frío, hicimos un alto en el camino para almorzar, para lo cual hicimos una fogata, la cual aprovechamos para darnos calor en ese paraje campirano, al arrimar más leña, más luz y calor daba nuestra fogata, separé deliberadamente un trozo de leña de la fogata y observe cómo ésta tenía un esplendor propio, pero el cual poco a poco fue debilitándose hasta que se apagó, así, al igual que ese trozo de leña somos nosotros, todos podemos brillar con luz propia, pero ese trozo de leña puede ser débil y apagarse por múltiples razones externas, que aplicándolo en nosotros, como pueden ser las críticas y la falta de perseverancia como dice un viejo refrán "la unión hace la fuerza".

Amigo lector, si es usted de los que piensan que no necesitan de nadie, lamento decirle cuán equivocado está, porque en este mundo en pequeña o gran medida todos necesitamos de todos y más si queremos tener logros, si hasta los animales se hacen fuertes en grupos, ya sea para defenderse, cazar y hasta para guarecerse ante las inclemencias del tiempo, más deberíamos de ser unidos y fuertes los humanos por ser seres pensantes.

Yo le invito a que viva en unión y armonía, cobijado en una agrupación afín a su actividad. No permitamos que toda la luz, calor y fuerza que cada uno llevamos dentro se apague por estar aislados, es muy importante compartir con otros nuestra alegrías, proyectos e inquietudes y siempre, siempre, siempre, dar lo mejor de nosotros mismos en bien de la sociedad en la que vivimos, no importa si no comparten otros nuestros ideales, no permitamos que alguien frene nuestros sueños, siempre hay que desear lo mejor para todos porque en la vida todo se regresa, propongámonos que nuestra existencia sea esa luz para el entorno en que vivimos y seamos parte de esa fogata de luz y calor, que es la vida misma.

A propósito con este tema que nos motiva a la unidad gremial o social y es por ello que deseo expresar mi más sincero y profundo agradecimiento al Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas de la Comarca Lagunera AC, cuyo presidente es el MVZ Juan Carlos Lugo García, que me distinguió al otorgarme el pasado 18 de octubre del presente un reconocimiento por 31 años de servicio ininterrumpido en este HONORABLE COLEGIO de profesionistas, al que he servido desde 1993 a la fecha, dando difusión ante la sociedad a través de los diferentes medios de comunicación acerca de la importancia del médico veterinario zootecnista en el mundo y las actividades gremiales en sus diferentes facetas como especialistas en bovinos de carne, bovinos de leche, caprinos, aves, cerdos, pequeñas especies como perros y gatos, animales no convencionales como lo son animales silvestres, abejas y otras especies más y otras actividades como la que desempeño desde hace 15 años, ya que soy Médico Veterinario Responsable Autorizado por el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) dependiente de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). Para verificar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en establecimientos industriales y comerciales así como también en clínicas y hospitales veterinarios; cabe agregar que durante esta ceremonia de entrega de reconocimientos, también le fueron entregados a otros 5 colegas en sus diferentes especialidades, siendo ellos: Mario Enrique Vásquez Salinas, Arturo Sánchez-Mejorada Porras, Luis Lauro Flores Flores, Francisco Padilla de la Fuente y un homenaje póstumo a Ramón Alfredo Delgado González (QEPD).

Finalmente, deseo invitar a todos los colegas médicos veterinarios zootecnistas a que se integren al colegio de nuestra profesión, también a que formen parte de la asociación de especialistas a la que corresponde su actividad laboral, si has concluido satisfactoriamente tus estudios universitarios, pero te encuentras a medio camino por no estar titulado o no cuentas con tu cédula profesional, es tiempo de sacudirte y motivarte, para que seas un profesionista pleno, sobre todo en estos tiempos en que las actividades profesionales son muy competidas… pero a final de cuentas nuestros documentos como título y cédula profesional son muy importantes para estar agremiados en el colegio y asociaciones, y si estas inconcluso, comunícate en el correo que está al final de esta columna y yo puedo ayudarte, yo les invito de corazón para que se integren al colegio de veterinarios al que correspondan en su entidad y también para que se integren a la asociación de especialistas a la que corresponde su labor profesional, en donde seguramente encontrarán ese apoyo gremial que quizá necesitas, porque tal vez aquí en este tipo de agrupaciones, un día no muy lejano, pudieras también tú ser reconocido como uno de los grandes, no te aísles porque eso no favorece a nadie, al contrario da esa luz y fuego interior que llevas dentro, para hacer más grande nuestra fogata.

A continuación, les invito a que escuchen esta melodía, un himno de superación para nuestra vida, parte de su letra dice lo siguiente y de la cual comparto este fragmento… espero sea de su agrado.

CAMINA SIEMPRE ADELANTE

Alberto Cortez

Camina siempre adelante

y ve marcando tu senda,

cuanto mejor trigo siembres

mejor será la molienda.

No has de confiar en la piedra

con la que te puedas topar,

apártala del camino

por los que vienen detrás.

"Da siempre lo mejor de ti, y lo mejor vendrá…"

Madre Teresa de Calcuta

"COMUNICAR ES SERVIR"