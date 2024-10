Vida Campirana

Hoy es domingo 6 de octubre, fecha en que se conmemora el 88 aniversario del inicio del reparto agrario en la Comarca Lagunera, llevado a cabo en el año de 1936 por el entonces presidente de México el general Lázaro Cárdenas del Río, este inicio de repartición de tierras se realizó en el municipio de San Pedro de las Colonias Coahuila, teniendo como objetivo romper con el latifundio y que fueran las tierras de quien las trabaja, principios basados en la Constitución de 1917.

En este hecho trascendental de justicia social se repartieron casi 18 millones de hectáreas a ejidos y comunidades de la Comarca Lagunera durante el periodo de gobierno del general Lázaro Cárdenas, hecho considerado como el reparto agrario más grande del siglo pasado, antes de esta repartición los trabajadores del campo iniciaban sus faenas a las 4 de la mañana y terminaban al caer la tarde y no contaban con ninguna prestación ni garantía laboral; los campesinos vivían en chozas hechas de carrizos y tierra, usaban huaraches aunque la mayoría andaban descalzos, su alimentación era pobre y escasa, así como sus condiciones de vida eran por demás de pobreza extrema, vivían como esclavos a merced de los patrones, su pago se realizaba a través de las tiendas de raya en las que los trabajadores hacían efectivo su pago mediante vales que en estas tiendas les surtían productos básicos a precios carísimos y era ésta una forma de control de los patrones, pues siempre salían debiendo a las tiendas de raya.

La ignorancia y la pobreza fue siempre aprovechada por los patrones que siempre amasaron y acrecentaron sus fortunas a sabiendas que no había quien los defendiera de la opresión de los latifundistas. Fue hasta el reparto agrario en donde los campesinos ya con sus propias tierras y apoyados con programas asistenciales e institucionales financieras dieron una vida digna a estos trabajadores, quienes además le dieron la oportunidad de estudiar a sus hijos, siendo del medio rural donde han salido destacados profesionistas, cosas que antes del reparto agrario jamás hubiera sucedido, hoy 6 de octubre como cada año se montará guardia y se colocará una ofrenda floral en el monumento al General Lázaro Cárdenas del Río, que se ubica en San Pedro de las Colonias, Coahuila, muchos ejidos hoy están de fiesta, recordando este importante acontecimiento para los campesinos.

DÍA MUNDIAL DEL ALGODÓN

Mañana es 7 de octubre fecha en que se conmemora el "Día Mundial del Algodón" proclamado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2019 con La finalidad es generar conciencia en la población acerca de la importancia histórica del algodón a nivel mundial en el desarrollo económico y sostenible, el comercio internacional y la mitigación de la pobreza, especialmente en los países en desarrollo; dado lo importante y vasto de este cultivo es que tratare próximamente de este tema que es generador de riqueza para el mundo. En la comarca lagunera destaca este importante cultivo que es generador de empleo y de riqueza, siendo este cultivo de gran importancia, tema del cual tratare próximamente por la importancia que este tiene y que por cierto esta en estas fechas está en cosecha.

DÍA NACIONAL DE LAS CACTÁCEAS

El próximo 10 de octubre celebramos en México el día nacional de las cactáceas que se conmemora desde el año 2009; existen alrededor de 1,400 especies en el mundo y 669 son mexicanas y 518 endémicas es decir que solo estas existen en nuestro país, el propósito de esta celebración es reconocer y valorar la riqueza natural que representa para México, las cactáceas son plantas con flores de las que se encuentran los nopales, y es una maravilla a la vista apreciar los vivos y variados colores de sus flores como son el amarillo, rojo, rosa, morado, color salmón entre muchos otros, viven principalmente en zonas donde existen escasez de humedad, pero algunos también se encuentra en lugares cálidos y húmedos,.

Las cactáceas son muy importantes en los ecosistemas áridos ya que dan protección a gran cantidad de especies como aves, reptiles y mamíferos, utilizan sus ramas troncos y raíces para hacer sus nidos y madrigueras.

Sus apetitosos frutos como tunas y pitayas incluso flores alimentan a gran diversidad de insectos, aves y murciélagos, además protegen el suelo contra la erosión y captan el agua y la humedad.

Las cactáceas tienen gran importancia económico debido a su valor alimenticio y ornamental, por ejemplo, los nopales que incluyen alrededor de 120 especies., desafortunadamente muchas cactáceas están en peligro de extinción porque han sido saqueadas, muchas personas que son coleccionistas pagan grandes sumas de dinero por obtener alguna en especial. ¡CUIDÉMOSLAS!

OCTUBRE, MES DEL DESIERTO CHIHUAHUENSE

Durante el presente mes se celebra el Desierto Chihuahuense, de este interesante tema próximamente estaré dando a conocer lo importante que es para los habitantes de México y Estados Unidos ya que se encuentra ubicado entre ambos países con una riqueza de vida silvestre que debemos conocer.

Y como siempre al finalizar, un pensamiento ilustre para reflexionar.

"Las cactáceas son un ejemplo perfecto de adaptación y supervivencia en entornos hostiles".

Charles Darwin Naturalista, geólogo y biólogo de origen inglés (1809 -1883)

NI SIQUIERA LA LEYERON

Es domingo 30 de septiembre. Tarde grisácea triste. Aniversario del natalicio del prócer mexicano, José María Morelos y Pavón, héroe mayor de nuestra independencia que le dio bases jurídicas al movimiento insurgente. Tarde triste y grisácea. Las reformas constitucionales propuestas por el expresidente fueron aprobadas por el Congreso de la Unión, y mal que bien, con vicios y defectos en su trámite procesal, ya son derecho vigente tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Repaso los textos de las reformas constitucionales recientemente aprobadas por el Poder Legislativo a iniciativa del Ejecutivo, cuyo resultado es el avasallamiento y destrucción del Poder Judicial, con lo cual se rompe el sistema democrático. Para que la democracia sea real y efectiva es necesario que el Ejecutivo tenga contrapesos para evitar que se caiga en la arbitrariedad que está a un paso del autoritarismo.

El Poder Judicial no puede desaparecer en un auténtico régimen democrático; a los excesos del poder hay que ponerle un freno, un límite, y eso es tarea del poder judicial, de los jueces, magistrados y ministros que lo integran. Si a un individuo común y corriente se le vulneran por parte de la autoridad sus derechos más elementales, que le corresponden como ciudadano y persona; cuando ve afectada su libertad, su propiedad, su dignidad, su familia, su domicilio, su patrimonio, su honor, ¿a quien acude para que lo proteja de un acto de autoridad que viole sus garantías constitucionales? Al poder judicial. ¿Y si éste ya no existe porque fue avasallado por el ejecutivo y el legislativo? Entonces estamos frente a un régimen arbitrario y violador del estado de derecho.

Los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tienen claridad al establecer las etapas del proceso legislativo, que son iniciativa, discusión, aprobación, promulgación y publicación. El ex presidente López Obrador tanto interés tenía en que la reforma constitucional relativa al Poder Judicial fuera aprobada por ambas Cámaras para promulgarla y publicarla el 15 de septiembre, que seguramente dio indicaciones muy precisas a Ricardo Monreal, líder del Senado en esos días, para que a la minuta aprobada previamente por los diputados se le diera la mayor celeridad posible. Así lo hizo el líder senatorial: recibida la minuta que en la Cámara Baja fue aprobada, en vez de turnarla a las Comisiones respectivas para su estudio y dictaminación como lo ordena la Carta Magna, la agendó en el orden del día de la sesión extraordinaria de la Honorable Cámara de Senadores que, sin la previa primera lectura, fue sometida a votación y, obviamente, aprobada por los senadores morenistas y los de sus partidos satélites. No hubo discusión, es decir, no hubo debate, confrontación de las ideas, sino que el proyecto de decreto se pasó a votación y fue aprobado en sus términos.

Esta anómala situación permite que supongamos que los senadores aprobaron de manera irresponsable algo sin haberlo conocido; ese algo son las modificaciones que sufrió nuestro Código Político Fundamental, con el sólo propósito de quebrantar al Poder Judicial Federal y complacer el capricho del expresidente iniciador de las reformas, cuyas consecuencias aún están por verse.

Viene ahora lo más interesante y trascedente: elaborar las leyes secundarias, las de reglamentación y complementación, necesarias para darle eficacia a la reforma constitucional.

OTRO SÍ DIGO: EL DISCURSO

Más allá de las posturas ideológicas y de las filiaciones políticas para ser congruentes con el criterio entre lo que se dice y se hace, debemos reconocer la calidad en las cosas, los hechos y las personas.

Una pieza oratoria con duración de 33 minutos, de magnífica estructura y perfecta pronunciación fue la llave de la puerta de entrada a la historia de Claudia Sheinbaum Pardo, al rendir la protesta de ley ante el Congreso de la Unión y tomar posesión del cargo de Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Serenidad, concentración, seguridad, ante una audiencia de más de 1000 personas, (500 diputados federales, 128 senadores, 32 gobernadores, representantes de 105 países del mundo, invitados especiales, gente del pueblo, etc.) es lo que proyecta Claudia en el discurso inaugural de su sexenio, pintando as quien la precedió su raya limítrofe en áreas esenciales y en tareas estratégicas. Claudia utiliza en su mensaje a la Nación, una comunicación abierta y clara, mediante el empleo de un lenguaje pleno de realidad, sin circunloquios ni muletillas.

El discurso de la Presidenta permite ver en el oscuro túnel de los seis años de terror que ya son historia, un rayito de esperanza y eso es comenzar bien.