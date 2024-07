Vida Campirana

Estamos concluyendo el mes de julio y les recuerdo a mis amables lectores que este mes esta dedicado al bosque y también conmemoramos el pasado 11 el "Día del Árbol" y a continuación deseo compartir con ustedes la siguiente poesía que describe magistralmente las bondades que el árbol nos da para una vida saludable y que nos invita a cuidar a este nuestro hermoso amigo el árbol.

• Manuel Benítez Carrasco

Yo soy tu amigo y te digo

por favor, no me hagas daño;

mas, si es necesario, sea,

pero sólo el necesario.

Estoy para darte frutos,

tal vez solamente pájaros,

sombra, si la necesitas,

rumor, si te gusta el cántico.

Algún día podré ser

la ventana de tu cuarto,

la mesa para tu pan,

la mecedora, tu arado,

la ayuda de tu jornal

o el lecho de tu descanso.

Cuando cantas una nana,

yo, de cuna, estoy cantando;

a veces crujen mis ramas

para acompañar el canto.

Tal vez, si llegas a viejo,

me necesites de bastón.

Puede ser que en los inviernos,

cuando haya nieve en el campo,

mis brazos les den calor

a los tuyos y a tus manos.

Y yo he de ser, aunque es triste

el tener que recordarlo,

el último compañero

que te llevará en sus brazos.

Siendo más fuerte que tú

-y en completo desamparo

a los fríos del invierno

y a las llamas del verano-,

si me ofendes, no te ofendo,

si me dañas, no te daño,

si me tiras, no me quejo

al contrario:

cuántas veces

-y eso que lo diga el sándalo-,

el cuchillo que me hiere

lo devuelvo perfumado.

¿Qué te hacen falta mis frutos?

Yo te los doy de buen agrado.

¿Qué te hacen falta mis ramas?

Corta, por tanto, mis brazos.

¿Qué necesitas mi tronco?

No te apene el derribarlo.

Para tu servicio crezco

y por tu bien me derrumbo.

A cambio, sólo te pido:

por favor, no me hagas daño;

mas, si es necesario, sea,

pero sólo el necesario.

¿Qué estorbo en un sitio? Piensa,

antes de darme el hachazo,

hasta qué punto es verdad

que puede estorbar un árbol.

¿Tienes que cortar dos ramas?

Por favor, no cortes cuatro.

Que si el daño que me haces,

cuando es por tu bien, no es daño,

y no sólo en paz lo acepto

sino con placer lo paso,

el que me haces sin causa

ese sí que me hace daño.

Yo soy tu amigo y te digo:

por favor, no me hagas daño;

mas, si es necesario, sea,

pero sólo el necesario.

JULIO MES DEL BOSQUE

¡FELIZ DOMINGO PARA TODOS!

Comunicar es servir