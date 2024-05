VIDA CAMPIRANA

Las altas temperaturas que se han estado registrando en el país las cuales han sido muy superiores a los 40 °C, situación que está afectando a la salud, bienestar y emocional del ser humano… pero esta intensa ola de calor afecta en si a todos los seres vivos llámense personas, animales o plantas pero… ¿Qué es lo que está pasando con muchas personas que se olvidan que todo ser viviente al igual que nosotros también tienen sensibilidad y sentimientos. En muy triste darse cuenta que la mayoría de las personas buscan para sí defender sus propios intereses y también procuran la salud y el confort de sí mismas olvidándose de todas aquellas criaturas que dependen del ser humano caso concreto los animales. Como mencione al inicio estamos en plena época de calor propias de la primavera y los animales a pesar de tener una fortaleza extraordinaria también ellos sufren de este calor sofocante y se manifiesta con golpes de calor síntomas conocidos porque los animales jadean de una manera intensa, les aumenta considerablemente la temperatura corporal, llegan a perder el conocimiento y en muy corto tiempo pueden fallecer.

Verdaderamente da enojo ver como en la ciudad sacan a pasear las mascotas en pleno sol y como también trabajan a marchas forzadas a los animales de trabajos como caballos en este mismo horario tan impropio muchos de esta especie están viejos y cansados algunas son yeguas preñadas, otros son animales muy jóvenes que apenas pueden con estas marchas forzadas de trabajo, muchos también están enfermos y así todavía son azotados de manera sin misericordia y todo porque no se saben defender y están a merced de personas sin escrúpulos y que solo los ven como signos de pesos; es verdaderamente reprobable como el hombre presume de ser un ser racional cuando verdaderamente los animales nos dan lecciones de amor, ternura, de respeto, de lealtad y otros muchos más sentimientos que a muchos les falta… Urge involucrarnos y ponernos en lugar de esos bellos seres dotados de tantas cosas buenas que es necesario que todos tengamos para vivir en este mundo en verdadera armonía con nuestros semejantes recordemos a San Francisco de Asís que se hablaba de Tú con toda la naturaleza animales y plantas a quienes les llamaba hermano lobo, hermana flor e incluso con los astros a quienes les llamaba hermano sol y hermana luna… esos sentimientos debemos retomarlos como lo hacían nuestros ancestros quienes buscaban siempre el bienestar común y solo disponían de la vida de los animales para satisfacer su hambre, no como hoy que existen espectáculos tan denigrantes como peleas de perros, gallos y corridas de toros entre otros.

A continuación les daré unas recomendaciones para los propietarios de caballos: • Trabaje a los animales temprano o cuando haya caído la tarde.

• Procure que tenga siempre agua disponible en cantidad y calidad suficiente.

• Durante el día alojélos en un lugar sombreado.

• Procure alimentarlos de manera sana y en cantidad suficiente.

• A los menores síntomas de enfermedad procure atenderlo oportunamente.

• Si ha de traerlos trabajando cuando el sol está presente al igual que usted también póngale un sombrero de paja.

Si es propietario de perro… ¡¡¡Por Favor!!! No los saque cuando el sol está más directo, y en casa procure tenerlos en un lugar sombreado con agua y alimento suficiente y… ¡¡¡ Por Dios!!! No los tenga en la azotea, ni tampoco amarrados recuerde que todos somos parte de esta trama de la vida y no debemos de abusar de aquellos animales que están a nuestro resguardo. Afortunadamente hoy día existen muchas asociaciones protectoras de animales que velan porque los animales vivan con pleno bienestar, lo cual está contenido también en la legislación de la Ley Federal de Salud Animal la cual se ha preocupado en promocionar el BIENESTAR ANIMAL para todas las especies animales.A continuación deseo compartir con ustedes el siguiente pensamiento que nos haga reflexionar acerca de los animales, cuya autoría es de F. G. Aymara.

APIÁDATE DE LOS ANIMALES

Señor, apiádate de los hombres,que por ignorancia maltratananimales, enséñales a amar a losanimales como criaturas tuyas.

Señor, apiádate de los animales domésticos, Que a menudo son entregados indefensos a la indiferencia o crueldad humana no los dejes solos en sus penas.

Señor, apiádate de los animales silvestres, Que hambrientos y sedientos son perseguidos, muéstrales un refugio seguro.

Señor, apiádate de los animales de granja, Que crecen en insoportables estrecheces,libérales pronto de sus cárceles. seor, apiádate de los animales de los mataderos, especialmentede aquellos que son sacrificados sin anestesia.

Señor, apiádate de los animalesde experimentación, y todas las criaturasque suspiran hacia la redención, envía al mundo amor y paz.Amén.

Señor, en esta oración yo Martha Robles deseo agregar: apiádate también de los animales de carga como burros y caballos que a cambio de su arduo trabajo reciben durante su jornada sólo constantes azotes y una alimentación pobre. Dales un buen corazón A todos sus amos y si no cambian, pero existe la reencarnación, haz mi Dios que estos malos hombres reencarnen en la especie animal que están haciendo sufrir. Y que no se vayan de este mundo sin que paguen su crueldad en la tierra.

Finalmente esta reflexión muy adecuada al tema de hoy.

"Cuando un hombre se apiade de todas las criaturas vivientes, sólo entonces será noble"- Buda

"COMUNICAR ES SERVIR"

[email protected]