ÁTICO

Unas Fuerzas Armadas dispersas en tantas tareas pierden el foco ante la principal amenaza: el crimen organizado.

Otra semana, otra responsabilidad más para los militares. Ahora tendrán a su cargo el mantenimiento y conservación de carreteras.

Entiendo las razones de AMLO para usar a los militares en tantas tareas. Suelen ser más disciplinados y eficientes que las burocracias civiles. Sus empleados son soldados y la gente se cuadra frente a las Fuerzas Armadas, incluidas muchas agencias reguladoras del gobierno.

AMLO les está agradecido. Sin ellos no podría haber avanzado tanto en sus proyectos consentidos. Pero en sus virtudes está la penitencia. Como son disciplinados y acatan órdenes, si se les instruye, por ejemplo, iniciar operaciones de una línea aérea, lo hacen aunque sea innecesaria y vaya a perder carretadas de dinero que podría usarse para ayudar a tanta gente.

Hace algunos meses, mientras esperaba mis maletas en el AICM, le pregunté a un marino que vigilaba la sala si le gustaba su nueva tarea. Su respuesta fue contundente: "es más aburrido, pero mucho más seguro". Lo es para él; pero es mucho más inseguro para nosotros. Según los datos oficiales ya van 180 mil muertos por homicidio doloso en lo que va del sexenio. Un récord.

Una semana más y una nueva muestra de la violencia criminal que nos azota: ahora fue una matanza en San Miguel Totolapan, en Guerrero. No sólo por los 12 criminales asesinados entre un grupo y el otro, sino por la violencia y crudeza con que los perpetradores presumen sus crímenes en un video. Se saben impunes.

No duró la tregua planteada por los obispos de Guerrero. No había forma. Solamente el Estado, mediante el monopolio de la violencia física legítima, puede pretender garantizar la paz y la seguridad.

Las reglas con las que operan las Fuerzas Armadas sirven a un fin específico: la seguridad nacional. Ahí se requiere disciplina, obediencia y discreción. Cuando estos instrumentos se emplean para otros fines se termina por poner en riesgo la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. No hay Ejército en el mundo que repare carreteras, levante sucursales bancarias, construya líneas de tren y aeropuertos y luego los administre, gestione una aerolínea comercial, distribuya medicinas y se encargue de las aduanas de su país, por citar algunas de sus funciones actuales. Unas Fuerzas Armadas dispersas en tantas tareas pierden el foco para enfrentar la principal amenaza para la seguridad nacional: el crimen organizado.

Tampoco sé de un país donde la disputa por el control del territorio por parte de grupos criminales se dé ante una mirada tan pasiva y hasta complaciente del gobierno. En agosto de 2019, en gira por Oaxaca, un poblador le dijo a AMLO: "No se dialoga con los agresores. Se garantiza un derecho inmediato. Manden al Ejército inmediatamente". AMLO respondió: "El Ejército no se usa para reprimir al pueblo". Pregunta el poblador: "¡Carajo! ¿El narco es pueblo?" y AMLO zanjó: "Sí, es pueblo, todos son seres humanos". En la mañanera de este martes, AMLO confesó: "Hace como seis meses, ocho meses, tomaron Chilpancingo con mucha gente, no sé, mil, dos mil, y estaban buscando un enfrentamiento y lo que hicimos fue no caer en la provocación, se retiró la Guardia Nacional, porque querían la confrontación. Entonces, tomaron Chilpancingo". Sí, es el mismo AMLO que dijo el viernes que "por encima de esa ley está la autoridad moral, la autoridad política".

En Corea del Norte es ilegal hacer comentarios irónicos sobre el líder o sobre el régimen en conversaciones cotidianas. No se puede decir, por ejemplo, que todo es culpa de Estados Unidos, pues eso es una forma sarcástica de culpar al régimen de sus fracasos. Sin ironía alguna, AMLO sigue culpando de los problemas de inseguridad y violencia a Calderón y al neoliberalismo. En la antesala del fin de su mandato, continúa insistiendo en que el problema es la herencia que recibió. Nuestro problema es la herencia que nos va a dejar.