Tres puntos clave para denunciar violencia de género en Torreón

Si estás atravesando por violencia intrafamiliar o machista, y ya tomaste la decisión de que quieres denunciar pero no sabes a dónde acudir ni qué ruta tomar, este diario consultó a la abogada Sofía Díaz Lozano, vocera de la colectiva de Mujeres que luchan por Mujeres para que nos diera algunos consejos.

Aquí te los desplegamos y te decimos cuál es la dependencia pública que asiste en esta problemática.

Tres puntos clave para denunciar violencia

Como primera acción la especialista mencionó que toda mujer que busque denunciar violencia tenga una red de apoyo y trate de no vivir el proceso sola, debido a que en varios puntos puede experimentar cansancio o sentirse desmotivada, razones que podrán hacerla desistir a la mitad del camino. Por ejemplo Musas, Morras para morras o Red de Mujeres de La Laguna, son colectivos que brindan asesoría y acompañamiento en este y otros procesos que se ligan a la violencia de género.

El segundo punto, sugirió Lozano, es que toda mujer que sufra violencia comience a documentar todo lo que viva. Por ejemplo, anotar en un cuaderno o en el teléfono día y hora de cuando fueron agredidas, capturas de pantallas de mensajes amenazantes, fotografías, videos, es decir, evidencia que sirva para facilitar el trabajo de los Ministerios Públicos al momento de interponer la denuncia.

Por último, dijo, es muy importante que se tenga a la mano el nombre completo del Ministerio Público que llevará el caso, así como el número de expediente.

¿Cuál es la mejor ruta?

Además de lo anterior, Sofía Díaz informó que el Centro de Justicia para la Mujeres es la dependencia a la que se debe acudir a denunciar. Enfatizó que en ocasiones las mujeres pueden caer en un confusión porque muchas acuden en primera instancia al Ministerio Público, o recurren a otras dependencias como el Instituto Municipal de la Mujer, que dice, sí atienden la problemática, pero, indicó, terminan por canalizar los casos a la primera dependencia mencionada.

“Si bien es cierto que existen otras dependencias en donde pueden acceder a este tipo de procesos, lo recomendable es acudir al Centro de Justicia para la Mujer, porque en algún momento te van a remitir a esta institución, y acudir de manera directa te hará reducir los tiempos de respuesta”.

Otro consejo que lanzó es que luego de rendir declaración, la víctima debe leer muy bien la denuncia para corroborar que los datos que otorgó sean los correctos y que las fechas concuerden. “Luego los procesos se van así y más adelante se vuelve complicado modificarlos. Además, porque, incluso, hay una violación a las derechos procesales”.

La abogada mencionó que aparte de identificar muy bien el número de carpeta que se abre del caso, también es importante ubicar el área a la que se canaliza, “porque hay mesas para cada tipo de delitos, por ejemplo, está la mesa de feminicidios, la de delitos sexuales, la de lesiones, la de violencia intrafamiliar, y el identificar en cuál se llevará a cabo tu proceso te hará tener un mayor panorama de tu expediente, lo que facilitará mucho si decides llevar tu proceso desde lo privado y debas entregar la información de tu expediente al abogado o a la abogada que contrates, quien, lo primero que te pedirá serán las copias de tu expediente”.

La especialista recordó que si se trata de una emergencia, cualquier mujer puede marcar al 911 para recibir la atención de una unidad de policía. Luego, al día siguiente, la afectada tendrá que acudir al Tribunal Municipal a ratificar la denuncia.

¿Denunciar implica un gasto económico?

Aunque el servicio del Centro de Justicia para la Mujer es gratuito, Sofía Diaz no descartó que el proceso de denunciar genere algún tipo de gasto a la víctima, por ejemplo en transportarse o sacar copias. También si hay que notificar al denunciado, dijo, la denunciante tendrá que dar dinero a los policías para que la realicen.

“A pesar de que es gratuito, si habrá un punto en el que van a tener que invertirle, pero no es lo mismo a que le inviertas con un abogado en particular, el abogado particular te va a cobrar estos gastos y además sus honorarios”.

Por ejemplo, dijo, notificar a alguien como medida de protección puede llegar a costar 500 pesos, “en el supuesto de que los elementos policíacos encuentren a la persona denunciada desde el primer intento, porque si no lo encuentran tienen que dar varias vueltas, lo que multiplicará el costo”.

La abogada concluyó que los gastos varían según cada caso, pero, informó, puede oscilar entre los 500 y 10 mil pesos.