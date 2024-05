Estos grupos apoyan contra violencia de género en Torreón

El despacho jurídico Asesoría ProMujer e Infancia se dedica, entre otras cosas, a respaldar a mujeres en contextos de violencia. Ángeles Rentería es la abogada con perspectiva de género que está detrás de esta iniciativa, y que además ofrece sus servicios de manera privada.

Actualmente lleva tres años en la labor de asesorar a mujeres víctimas de violencia de género. En ese sentido, se le cuestionó, desde su perspectiva ¿Por qué Torreón es el municipio más feminicida de la última década en Coahuila?, esto según datos estadísticos de la Dirección General de Investigaciones Especializadas de la Fiscalía General del Estado, que indican que del 2013 al 2023, el estado registró un total de 167 feminicidios, de los cuales, 40 se ejecutaron en Torreón, siendo, hasta el momento, el municipio que contabiliza más casos.

La abogada comentó que se trata de una pregunta que arroja respuestas con muchas variantes, sin embargo, en concreto, identificó dos escenarios específicos que potencian los asesinatos de mujeres sólo por ser mujeres, en la región.

Uno, manifestó la abogada, tiene que ver con el sistema de justicia que no es amigable con las víctimas, un factor que, dijo, las desanima para continuar con los procesos de denuncia. "Y en un segundo punto, porque todavía somos una zona en la que domina el patriarcado".

Vivimos en un lugar donde, reflexionó la especialista, se han tenido que generar leyes para, por ejemplo, obligar a los hombres a que ejerzan una paternidad responsable, y, citó la Ley de Paternidad Responsable del Estado de Coahuila, la cual se publicó en el Periódico Oficial el 7 de julio del 2020."Hasta dónde tenemos que llegar para que nuestros legisladores tengan que crear una ley en este sentido". Asimismo, expresó, tampoco deberían de existir términos como "deudor alimentario", una acción que concurre al mismo punto de inflexión: la violencia. En este caso, económica.

Otra ley que se aprobó en Coahuila desde el 2008 y que tiene que ver con el tema antes expuesto, recordó la abogada, es la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que se ejecutó con el objeto de la prevención, atención, asistencia, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres de cualquier edad en el ámbito público y privado.

Si pensamos que las leyes indican formas de comportamiento que todos debemos respetar, sin excepción; las citadas anteriormente responden, entonces, al contexto de violencia de género que viven las mujeres en el estado y, más, según la estadística, en el municipio.En tres años, por ejemplo, Ángeles Rentería ha atendido aproximadamente a 200 víctimas. Algunas, dijo, continúan su proceso desde lo privado y otras declinan por buscar apoyo desde las instituciones públicas, de las que, opinó, muchas veces cuentan con excelentes servidoras (ores) públicos, pero carecen de empatía y perspectiva de género para llevar casos de mujeres violentadas.

"Ya tienen tan normalizada esta violencia, que las tratan como víctimas en serie".

En ese sentido, la abogada concluyó: "aquí las colectivas llenan los vacíos que deja la autoridad, incluso les hacen frente y se vuelven una manera importante para aplicar presión".

LAS ASOCIACIONES COMO RESPUESTA A LA VIOLENCIA MACHISTA

Kathya De La Fuente López es abogada litigante, pero también parte de la asociación Alianza de Empoderamiento para la Mujer en la Laguna, otro grupo alterno que nació en la región como apoyo a la población femenina que sufre violencia de género.

Para la abogada, el nacimiento de este tipo de grupos no es más que "una respuesta por parte de la sociedad en contra de estas situaciones violentas".En ese sentido, cuestionada sobre cómo es, desde su profesión, la relación que tiene con las instituciones públicas que trabajan en pro de la mujer, Kathya compartió que: "la verdad es muy complicado, aun cuando en Coahuila tenemos un Centro para de Empoderamiento para la Mujer, no siempre se obtiene la eficacia necesaria. Sabemos que el Centro está saturado".

Informó que al menos de dos a tres mujeres acuden por semana al despacho donde ofrece sus servicios, "es muy común que lleguen golpeadas, sobre todo violentadas psicológicamente, ese es un fenómeno bien complicado porque no traen evidencia, pero realmente el daño es mucho". En lo que va del año, dijo, el despacho ha llevado al menos 20 casos de mujeres víctimas de violencia machista.

Cabe mencionar que De La Fuente López no sólo auxilia a mujeres que viven en estos contextos, también, a través de la asociación antes mencionada, trabaja en pro de las víctimas indirectas de feminicidio en Coahuila, es decir, apoya a los hijos e hijas que quedaron huérfanos luego de que se cometió el acto violento. Así, compartió la abogada, tiene comunicación constante con el colectivo Madres poderosas, este grupo de abuelas y abuelos que luchan por sacar adelante a sus nietos luego de que perdieron a su madre a causa de un feminicidio en Torreón.

Como dato, según un reportaje publicado en este mismo diario, hasta febrero del presente año, Coahuila contabilizó a 145 niños, niñas y adolescentes víctimas indirectas de feminicidio.

"Es una situación que duele mucho a la sociedad. El enterarnos constantemente, por ejemplo, ahora del feminicidio de la jovencita Kimberly. Yo creo que es muy importante empoderar a las mujeres para que tengan la seguridad de que la denuncia va a tener un impacto positivo en sus vidas, ayudarlas psicológicamente, porque (a veces) la ayuda psicológica es más importante más allá de lo legal. Porque si presentan la denuncia y no cuentan con las herramientas emocionales necesarias, no van a poder continuar con el proceso". Lo que hará, sentenció la abogada: que el círculo de violencia se repita.

LA VOZ DE UNA VÍCTIMA

Érika Arreola Arias es la voz de una víctima que aceptó hablar con este diario. Dice que ante la violencia machista las mujeres tienen que denunciar, alzar la voz y perder el miedo.

Ella sigue en proceso legal, busca que su expareja se haga responsable de la pensión de su hija. Se separó de él porque la violentó psicológica y económicamente. También vivió un abuso sexual y actitudes de control.

Érika narra que ya separados, su expareja siguió visitándola y acosándola, con el pretexto de ver a su hija. Aconsejada por sus amigas decidió denunciarlo, supo que tenía que poner un alto, porque estaba consciente de que, si no lo hacía, la violencia podía seguir avanzando.

Así, Arreola Arias tuvo un primer acercamiento con el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres para interponer una denuncia. Consiguió una orden de protección sólo por algunos días, luego, la instrucción fue que tenía que rectificar la denuncia, "y ahí como que te topas con pared. Me vi en la necesidad de pedir apoyo de mi abogada". Aunque logró que le realizaran una evaluación psicológica, el proceso con el centro de justicia "ya no pasó de ahí", porque expresó, tenía que insistir mucho para que le hicieran caso, además de que, manifestó, tenía que ausentarse con regularidad de su trabajo y buscar quien le cuidara a su hija para poder asistir en el horario que maneja el CJEM.

Aun así, la mujer hizo todo el esfuerzo para continuar con el proceso legal, hasta que llegó un momento en que ya nada avanzó y ella comenzó a frustrarse, por eso decidió continuar desde la vía privada, aún sabiendo que le representaría un reto para su economía. Fue así que su expediente en el Centro de Justicia de la Mujer encontró un lugar, pero en el archivo muerto.

En su caso, comparte que al inició no identificaba que estaba siendo víctima de violencia machista, por ello, para ella es importante informar que existen varios caminos para ejercerla y que no sólo se traduce en agresiones físicas. Además, compartió, es importante que las víctimas de violencia no sean revictimizadas. "Siento que la sociedad las revictimiza y por lo mismo no se habla tan abiertamente de lo que vives o de lo que sucede o de cómo te sientes, porque sabes que, de antemano, que va a ser juzgado".

En su caso, se siente afortunada, de que, ante la nula respuesta de las autoridades, ella cuente con los recursos para llevar un proceso psicológico y legal desde la vía privada. "No todas las personas tienen la posibilidad de pagar terapia y una abogada particular. Aun así, aunque he tenido que desembolsar de mis propios recursos que realmente no son muchos, aun así, siento que la justicia que a lo mejor voy a obtener va ser muy poca comparada al daño que recibí".

Además de las profesionales que la apoyan, Érika, compartió que es parte de un grupo llamado Bitácora de mamá loba, que es conformado por madres feministas que abren diálogos en torno a la violencia machista, ya sea a través de un grupo de WhatsApp o por medio de las reuniones presenciales que realizan mensualmente. Érika compartió que aproximadamente 25 mamás son parte de este grupo de apoyo.

A las mujeres que sufren violencia y que no han podido hablar, Érika les manda un mensaje: "las entiendo porque no es fácil hablar. Yo todavía tengo miedo, por ejemplo, sí tengo miedo a la reacción de la persona que me agrede al hacer pública la denuncia de que no me está pagando la pensión. Aún tengo temor, es un proceso difícil, pero, aunque tengamos miedo hay que enfrentarlo, y estar conscientes de que cuando uno denuncia, la violencia no disminuye, sino más bien, incrementa".

Por último, invitó a todas aquellas mujeres que atraviesan por circunstancias similares a la de ella a que se acerquen a uno de los tantos grupos feministas que están activos en la región, porque, expresó: "ahí es donde yo he encontrado la contención que necesito. Porque para lograr la justicia aún existe una brecha muy grande".