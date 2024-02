Tras la pista de la diabetes

Tener una mejor salud es uno de los mejores propósitos que se pueden tener, y dependiendo de cada caso se deben tener algunas consideraciones. Para conocer si se tiene diabetes, existen unos síntomas fáciles de identificar que se pueden tomar en cuenta.

Resistencia a la insulina

En ciertas partes del cuerpo, como la parte trasera del cuello o las axilas, pueden aparecer unas manchas que algunos confunden con una suciedad que, por más que se limpie, no desaparece.

La Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología la define como “una alteración metabólica en donde tus células del páncreas (encargadas de la producción de insulina) se ven exhaustas por un largo proceso de estar trabajando al doble o quizá al triple de su función normal, con el fin de mantener tus niveles de glucosa por debajo de 100 mg/dl”.

La resistencia a la insulina debe tratarse, porque progresará en unos años en diabetes.

Como se ve y como se vive

La diabetes tipo 2 es aquella que puede desarrollarse con el tiempo. Y para que esto suceda, es necesario que haya determinado estilo de vida que promueva su aparición. Una persona que tiene una alimentación poco balanceada, además de una actividad física reducida o casi nula, podrá desarrollar esta enfermedad.

Por esa razón, al ver que existe sobrepeso u obesidad se debe tomar en cuenta realizarse algunas pruebas, pues esta forma de vida no sólo puede propiciar un padecimiento como la diabetes, sino aquellas relacionadas al corazón y a los vasos sanguíneos. Como suele suceder, la prevención es más sencilla de llevar a cabo que los tratamientos de recuperación o paliativos.

¿Qué puede sentir el cuerpo?

De acuerdo al portal del National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, el cuerpo resiente de varias maneras, como el aumento de la sed y las ganas de orinar, aumento de apetito, fatiga, visión borroso, entumecimiento de las manos o los pies, procesos lentos de cicatrización y pérdida de peso sin razón aparente.

Estos síntomas se deben a que los niveles de azúcar en sangre son muy altos y por tiempo prolongado, además de que las células no pueden acceder a las glucosas para obtener energía.

La familia

Como en otros padecimientos, los antecedentes familiares son una pista que se debe seguir. De acuerdo a la Secretaría de Salud, hay diferentes porcentajes que se deben tomar en cuenta. Aquellos que tienen como padre una persona con diabetes tienen alrededor de 40 por ciento de posibilidad de desarrollar la enfermedad, mientras que el riesgo aumenta hasta 70 por ciento cuando son ambos padres los que tienen la enfermedad. ¿A qué se debe? La propia dependencia lo explica en el artículo “Qué hay de la genética y su relación con la diabetes”:

“En el interior del núcleo de casi todas las células de nuestro cuerpo se encuentran 23 pares de cromosomas (46 en total: 23 del padre y 23 de la madre), estructuras donde se encuentran los genes. De esta forma se heredan no sólo rasgos físicos de los padres, sino también enfermedades genéticas o la susceptibilidad para desarrollarlas”.