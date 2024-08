Tesorera municipal afirma que dejarán finanzas sanas en Madero

La tesorera municipal en Francisco I. Madero, Alejandra Flores García manifestó que se preparan para dejar deuda mínima con proveedores a la siguiente administración, ya que la ley de disciplina establece un presupuesto pagadero de máximo 4 millones de pesos, a cubrir con fondos federales, ya que no se debe comprometer el presupuesto a recibir el siguiente año.

“Nos estamos preparando para que todo esté en orden, checar inventarios, todas las compras que se hicieron en la administración para entregarle a la administración que entra todo lo que se compró y en cuanto al tema financiero estamos tratando de abonar todo lo que se pueda a proveedores y estamos haciendo las compras de manera consciente y únicamente adquirir únicamente lo que se necesita”.

Dijo que por ahora el gasto más fuerte que se tiene es la reparación del parque vehicular, de varias direcciones como; Servicios Públicos o Seguridad Pública, pero reiteró que en general se hacen compras que se pagan de contado.

“Cuando nosotros recibimos en la administración en la primera administración que tuvo el doctor Jonathan recibimos con 20 millones de pesos de deuda de gasolina y nosotros le decimos comprar la gasolina de contado y estar abonando al histórico y ahorita se sigue teniendo un adeudo, pero no es se ha logrado bajar.

Dijo que la deuda total reconocida, que recibieron en el primer periodo del alcalde Jonathan Ávalos, era de aproximadamente 25 millones de pesos, de los cuales han abonado cerca de 14 millones.

“Es más o menos lo que nos heredaron y lo que hicimos fue bajar el gasto sobre todo en los servicios personales, antes había muchos tipo de gastos que no era necesarios como comidas en restaurantes y ese tipo de cosas, ahora eso está muy limitado, los gastos innecesarios a lo mejor se gastaban, por ejemplo 300 mil en restaurantes y cosas que no era necesario porque no se justificaban y eso permite que si ya no te gastas ese dinero lo puedes invertir en la reparación de otras cosas y creo que es visible en esta administración”.

La tesorera manifestó que, cuando se recibió la primera administración, no se tenía registros contables, por ejemplo, no se tenía registrada la deuda con CFE y algunos proveedores también se tenían “detalles”.

“La primera vez que recibió el doctor Jonathan, a los proveedores le recibían sus facturas pero no la registraron en el sistema y tuvimos esos problemas que venían y decían aquí está mi factura yo entregué tal servicio, pero no se las habían registrado y nosotros no lo podemos pagar porque es una deuda que no se puede reconocer, por eso la deuda real es difícil de cuantificar”.

Declaró que otra situación con la que batallaron fue los pagos por laudos laborales, aunque manifestó que no tenía la cantidad exacta de los empleados que se dieron de baja, cuando empezó la administración morenista, pero estimo que podrían ser 300 o 400 personas que, en su momento demandaron al ser despedidos y de eso, se tiene que cubrir 1.5 millones de pesos mensuales, pero se dejó de pagarlos hace meses para poder solventar otros gastos, entre ellos la reparación del parque vehicular.