Terapia familia: conceptos y realidades de la familia

La familia es un grupo de personas vinculadas genéticamente y que comparten costumbres, creencias y ciertas fuerzas magnéticas que causan atracción entre ellos. Son varios los aspectos a conocer sobre esta institución, para así saber qué puede hacer la terapia familiar.

¿Para qué sirve la familia en la etapa de la infancia?

La familia es el núcleo donde una persona generalmente crece hasta llegar a cierta edad, donde se va desenvolviendo de forma más independiente. Durante la etapa de la infancia, la familia le sirve al individuo como medio de protección, cuidado y entrenamiento para la vida a través de la convivencia continua y prolongada.

Los cambios en la familia

Conforme el individuo va creciendo, va adoptando nuevas creencias, ideas y costumbres producto de otros grupos sociales, tales como amistades, compañeros de clases, laborales o vecinos. De esta manera la persona se vuelve una mezcla de información y conductas, entre las aprendidas en el núcleo familiar y fuera de él.

Formación de una nueva familia

Posteriormente en una vida adulta, el individuo podría formar en conjunto con otra persona, una nueva familia que se va a desarrollar con la combinación de información y conductas de ambas personas.

TAMBIÉN LEE Personas manipuladoras: tipos y cómo identificarlas

Detecta la manipulación, evita que escale y protégete

¿Cuánto tiempo dura la familia?

A lo largo del tiempo la familia se vuelven pasajeros del mismo tren en el cual vamos viajando llamado “vida”, por lo cual la familia generalmente nos acompaña durante todo el viaje, solo que se van intercalando los integrantes, es decir, no todos los miembros de las familias van a las mismas estaciones, es decir, no van a los mismos lugares que nosotros. Por esto mismo, si bien es cierto que la familia durará toda la vida en esta existencia, también es verdad, que algunos integrantes solo duran unas cuantas estaciones y otros nos acompañarán en una mayor cantidad de ellas.

¿Quiénes son los integrantes que más nos acompañarán?

Realmente es una información incierta, lo más recurrente es que tanto padres como hijos sean los que más tiempo nos acompañen en el andar de la vida, sin embargo, en algunas ocasiones no sucede así, debido a que cada integrante trae su propio camino, y en algunas ocasiones no coincide con el propio.

¿La familia es incondicional?

No, la familia está compuesta de seres humanos con virtudes y defectos, por lo cual es relevante tomar en consideración que en algunas ocasiones recibiremos el apoyo incondicional y en otras ocasiones no, debido a que como todo individuo, trae sus propias batallas internas, esto no significa que no sea importante la persona, ni que exista la ausencia de cariño, es solo que en esas circunstancias no se presentaron las condiciones internas y externas del familiar para mostrar ese apoyo.

TAMBIÉN LEE De la ansiedad a la felicidad: ¿cómo ayudar a los niños a entender y validar sus emociones?

Especialista resalta la importancia de trabajar la inteligencia emocional infantil mediante la identificación de las emociones

¿En qué consiste la terapia familiar?

Básicamente tiene dos propósitos fundamentales:

1. Colaborar para generar las condiciones de armonía entre cada uno de los miembros, a través del conocimiento del rol que cada uno desempeña y las diferencias que cada uno tiene en relación con los demás. Mediante esta información se podrán crear nuevas dinámicas y conductas más funcionales en la familia, propiciando un adecuado ambiente para el crecimiento individual y grupal de la familia.

2. Concientizar, preparar y sensibilizar a cada integrante en relación con que cada uno de ellos es un pasajero más en su vida, y que en alguna estación desconocida va a terminar saliendo.

Recomendaciones

Hay dos recomendaciones muy importantes antes de acudir a una terapia familiar:

1. Verificar que el especialista conozca sobre herramientas y métodos para tratar este enfoque terapéutico.

2. Que la tomen los integrantes que libremente lo hayan decidido, en el caso de los niños, si es importante que a través de una buena charla informativa se oriente a llevarlos.