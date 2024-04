Sor Juana de estilo jocoso

Existen fechas que se deben tener siempre presentes para estimular el espíritu individual y la conciencia social; así las de Sor Juana, quien pasó a vivir en la inmortalidad el 17 de abril de 1695. Esta vez la evocó a causa de esa fecha con un poema especial, calificado de jocoso. Pero advirtamos que por su proclividad al humorismo, si bien la “jocosidad” se encuentra en muchísimos lugares de su obra, en la que comento es pródiga.

Sor Juana escribió ese “jocoso” poema, divertido, entretenido, gracioso, etcétera, como juego con la palabra practicado por quien, dueña de una mente genial, se dedica a divertirse con su destreza para explotar las posibilidades de la lengua. Pero si bien es un juego, ella permite deducir que es al mismo tiempo una autoburla. Es sano reírse de uno mismo. Es lo que hace en su largo poema Sor Juana. Para que lo deduzcamos escribió los siguientes versos:

“¿Qué apostamos que ahora piensan todos / que he perdido los modos / del estilo burlesco?”. Como mencionó el cielo, ella se adelanta al lector —u oyente— que pudiera pensar que dejaba de ser jocosa para ser solemne.

El poema, bajo el título de “Ovillejos”, muestra a una poeta que pretende pintar -claro está que con versos- la belleza de Lisarda. Al empezar dice que es una locura, pues nunca dibujó ni pintó. Entonces decide dejar la tarea. Sin embargo aparece la Sor Juana voluntariosa: “Yo tengo de pintar, dé donde diere / salga como saliere”. Luego, con una luminosa metáfora declara: “no soy la primera / que con hurtos de sol y primavera / echa con mil primores / una mujer en infusión de flores / y después muy bien alambicada / saca una belleza destilada”.

Después de los problemas personales a los que como poeta se enfrenta le aparecen los externos que aborda siempre con humorismo. Se queja de lo que en literatura llamamos lugares comunes, de que todo está ya dicho, de que no se puede ser original. Al continuar, se ríe de las comparaciones gastadas: “Pues las estrellas con sus rayos rojos / que aún no estaban cansadas de ser ojos”; sigue con las gastadísimas perlas: “Y las perlas con nítidos orientes / andaban enseñándose a ser dientes”.

De esa manera, riéndose del oficio de poeta y de ella misma con sus tribulaciones de creadora, pasa su pluma de arriba a abajo de su modelo. “El pie yo no lo he visto y fuera engaño / retratar el tamaño / ni mi musa sus puntos considera / porque no es zapatera / pero según el cuerpo mueve / debe el pie de ser breve.” En la última estrofa termina: “[…] si a ucedes les parece / será razón que ya el retrato cese / que no quiero cansarme / pues ni aun el coste de él han de pagarme”.

El poema, ya lo dije, no es corto, ocupa ocho páginas de más o menos cincuenta versos (50 x 8). Sor Juana lo ha construido con ladrillos de literatura y argamasa del habla popular renovada por ella. Si bien menciona las frases comunes —lugares comunes, terror del buen escritor—, del estilo, de la consonancia y mucha más utilería literaria, acude a dichos populares como los de no es hacer enchiladas, echar las barbas a remojar, buscar la cuadratura del círculo. Esos ejemplos Sor Juana los usa según las necesidades del poema. Dice que su trabajo “no es hacer buñuelos”, “trato de echar mis luces en remojo”, “es locura / al círculo buscar la cuadratura”.

Leído con ganas de entretenerse, “Ovillejos” solazará a prosistas y poetas, a lectores frecuentes y ocasionales. Por lo pronto ella goza su ingenio y de pasada hace reír. Al hablar de la boca escribe: “Es, en efecto, de color tan fina / que parece bocado de cecina”. La imagen tosca del bocado de cecina lleva a nuestra poeta a reírse más: “y no he dicho muy mal / pues de salada / dicen que se le ha puesto colorada. / ¿Ven cómo sé hacer comparaciones / muy propias en algunas ocasiones?”