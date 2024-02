Sólo sé que no sé nada

¿Cuánta es la distancia del sol de la tierra? ¿Qué es una unidad astronómica? ¿Cómo se mide una unidad astronómica? ¿Cómo influye la elipsis de la Tierra en la distancia? ¿Cuánto tardaríamos en llegar al sol desde la Tierra? La respuesta es: no sé.

¿Cómo funciona el CRISPR-Casp9? ¿Qué es un ácido nucleico? ¿Qué son los nucleótidos? ¿Cómo una célula puede contener información genética? ¿El diseño del hombre perfecto es posible a través de la intervención del ADN de un ser humano? La respuesta es: no sé.

¿Es real que se han producido 143 millones 64 mil 883 libros? ¿Es relevante que la UNESCO haya registrado la cifra de la producción de 2.2 millones de libros por año? ¿El libro más vendido de todos los tiempos es el mejor libro que se ha escrito? ¿Habrá algún libro publicado que nadie haya leído además del propio escritor? La respuesta es: no sé.

¿La Inteligencia Artificial rebasará la inteligencia humana, aunque haya sido esta su creadora? ¿Qué porcentaje de contenido se genera a través de la IA? ¿El sesgo algorítmico de la IA es una forma de discriminación? La respuesta es: no sé.

¿Cuándo se extinguirá la vida del planeta? ¿Cómo será el fin del mundo? ¿A Dios le da risa el concepto del cielo? ¿Satanás se regocija cuando atrapa alguna alma? ¿Los ángeles son creaciones humanas más que divinas? La respuesta es: no sé.

Seguro a ti te pasa igual que a mí. De pronto hay tanto que no sabemos y hay tanto que sabemos que sólo ocupa espacio en nuestra memoria, porque el conocimiento por sí mismo es inútil. Me da por hacer mis propios sondeos de opinión y me fui a preguntar al azar qué de lo aprendido en la escuela o en la vida parecía ser un conocimiento sin utilidad alguna.

Hubo respuestas interesantes; por una parte, me decían que ningún conocimiento salía sobrando, porque en los haberes de la memoria un conocimiento aparentemente inútil podía haber dado pie a otro cuya utilidad era indiscutible. También me dijeron que los conocimientos tenían aplicación en la vida diaria, pero que los maestros no eran capaces de extrapolarlos a la cotidianidad y por lo tanto se perdían. Hubo otra respuesta con la que resoné: casi de manera inconsciente vamos reseteando la memoria para hacer espacio a otros conocimientos. Aquellos que son fundamentales en la vida están vigentes, por ejemplo, las operaciones aritméticas, pero hay otros que suponemos no sirven de mucho porque no les encontramos aplicación, aunque sí la tengan. Por ejemplo, sigo perdida en los senos, cosenos, hipotenusa y el pi (3.1416), he llegado a pensar que me voy a morir y no voy a encontrar el sentido de saber que existen.

Y es que no contemplamos el momento en que vivimos como parte de la reflexión relacionada con la utilidad del conocimiento; para ello, hay que tomar en cuenta que muchos de los conocimientos no fueron buscados con avidez, otros sí. Los que no, se salvan del concepto utilitario. Imaginen la maravilla de descubrir una nueva tierra que no se buscaba, de la cual no había expectativas porque simple y sencillamente no se conocía de su existencia.

Las personas que saben mucho de muchos temas y se extasían de su propio conocimiento sin compartirlo con otros, incurren en una omisión muy grande; saber y compartir con humildad nos hace más humanos, saber y jactarse del conocimiento nos hace soberbios y ello nunca puede terminar bien.

Hay tanto que no sabemos y que no sabremos nunca, pero todos, repito, todos, sabemos algo que otro no sabe: que mirar a los ojos nos acerca más, que una sonrisa tumba el glaciar más alto, que cuando el corazón te explota de emoción te sientes vivo, que apasionarte es igual a amar, que nada es para siempre y todo pasa, que leer poesía es tocar con los ojos la sensibilidad de otros. Sé que hay mucho que no sé, pero también sé que lo que sé no solo es mío.