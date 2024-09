Si tu maquillaje tiene este ingrediente, tu salud podría estar en peligro

El asbesto en maquillaje es más común de lo que parece. Los cosméticos que contienen talco podrían estar contaminados con el también llamado amianto, un mineral que puede causar enfermedades graves como el cáncer.

En un artículo reciente de la revista Environmental Health Insights, científicos estadounidenses del Environmental Working Group Washington y el Scientific Analytical Institute Greensboro advierten contra el amianto en los productos cosméticos.

En las pruebas de laboratorio, se analizaron 21 muestras cosméticas que contienen talco para detectar amianto, incluyendo sombra de ojos, base, rubor, polvo facial y corporal. Los científicos encontraron fibras de amianto en el 14 por ciento de las muestras. Uno de los productos contaminados se comercializa específicamente para su uso por niños y bebés.

Esto ha generado preocupación entre los expertos en salud y los consumidores, ya que la exposición prolongada al asbesto puede causar enfermedades graves como mesotelioma, cáncer de pulmón y ovario, así como enfermedades respiratorias, entre otras.

¿Cómo llega el asbesto a los productos cosméticos?

El asbesto no se usa intencionalmente en la producción de maquillaje debido a sus efectos peligrosos. Sin embargo, éste es un mineral que se encuentra en la misma mina que el talco, un ingrediente común en productos cosméticos y demás productos de uso diario.

Durante la extracción y procesamiento del talco, es posible que el asbesto se contamine accidentalmente. Esto significa que los productos que contienen talco pueden contener asbesto, poniendo en riesgo la salud de los consumidores.

El talco se encuentra en los productos corporales de uso cotidiano, lo que causa la exposición diaria a sustancias químicas perjudiciales para la salud.

¿Por qué se usa el talco en cosméticos?

El talco en el maquillaje proporciona una aplicación sedosa y suave del producto, por lo que se utiliza con frecuencia. Sin embargo, los consumidores deben tener cuidado al usar productos a base de talco. Incluso, se ha encontrado que el talco para bebés de Johnson y el maquillaje para niños en Claire's contienen trazas de asbesto.

En México no existen leyes que prohíban el uso de talco contaminado con asbesto en productos cosméticos, pero sí existe la Norma Oficial Mexicana NOM-125-SSA1-2016 la cual establece los requisitos sanitarios para su uso y proceso.

Productos cosméticos que pueden contener asbesto

En particular, los productos que contienen talco son los más propensos a estar contaminados con amianto. Esto incluye una variedad de cosméticos que muchas personas utilizan a diario. Entre los productos que pueden contener asbesto se encuentran:

Polvos faciales y corporales

Base de maquillaje

Rubor

Sombra de ojos

¿Cómo determinar si el maquillaje contiene asbesto?

Es fundamental estar informado sobre estos riesgos y leer cuidadosamente las etiquetas de los productos para proteger nuestra salud. Para asegurarse de no exponerse a productos químicos peligrosos cuando se aplica maquillaje o cosméticos en la cara y el cuerpo, hay algunos pasos que puede seguir:

Conocer los productos y marcas en los que se ha encontrado asbesto.

Utilizar únicamente productos cosméticos sin talco.

Pruebas de asbesto.

La prueba de asbesto es una de las soluciones menos rentables de las tres, pero es la única forma de asegurarse de que sus productos de talco no contengan asbesto. Puede comprar kits de prueba de muestra de asbesto en línea para determinar si una sustancia contiene asbesto.

O, si prefiere no dedicar su tiempo a realizar pruebas químicas en sus productos, puede dedicar tiempo a investigar marcas que no contengan talco ni asbesto.

Recomendaciones

Se deben tomar medidas para proteger su salud y la de sus seres queridos. Verifique los ingredientes de los productos cosméticos y elija opciones seguras.

1. Leer la lista de ingredientes INCI

Esta lista proporciona información detallada sobre los ingredientes que se utilizan en los productos de cosmética. Si encuentra algún ingrediente que contenga la palabra “asbestos”, “asbestiforme”, “tremolita“, “actinolita”, “crisotilo” o “amosita”, evita el producto.

2. Eliminar de su rutina productos sospechosos

Si tiene productos de cosmética que no están claramente etiquetados o que no conoce su origen, deséchelos. Si tiene dudas, es mejor no utilizarlos.

3. Comprar marcas libres de talco

Es recomendable elegir productos que utilicen otros ingredientes naturales y seguros. El silicato de magnesio resulta ser un sustituto del talco, ya que este no contiene asbesto. El talco cosmético es un producto tratado por lo cual es menos probable que contenga asbesto.

No subestime los riesgos del asbesto en el maquillaje. Su salud es lo más valioso, así que tome acción hoy mismo para protegerse. Si tiene alguna inquietud, consulte con un profesional de la salud.