Sí hay pánico en Nazareno: Coprised

Jesús Rentería Maldonado, titular de la oficina regional de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprised), dijo que la gente que vive en la comunidad de Nazareno de Lerdo está muy alarmada por el brote de hepatitis A y algunos casos sospechosos de dicha enfermedad que se han denunciado por habitantes en los últimos días.

El funcionario mencionó que el pasado 1 de mayo acudieron a la localidad a una verificación sanitaria y que la población les reportó que duraban hasta dos semanas sin agua potable, lo cual consideró que es un agravante.

"Platicamos con el responsable del abasto de agua ahí en la comunidad y nos dice que se le habían dañado dos pozos y que los transformadores no estaban funcionando, entonces nada más era un pozo el que estaba trabajando y duraba tres días para llenar el tanque y se vacía en un día pero en las partes más altas, no llega, ni cómo muestrear agua porque no había", declaró.

Indicó que al día siguiente se realizaron acciones de fomento sanitario en instituciones educativas; se repartió cloro granulado y trípticos sobre el agua para uso y consumo humano y la contaminación cruzada de los alimentos.

"La verdad es que sí hay pánico en la comunidad, la gente está muy alarmada. Lo otro que nos platicaban es que las tiendas grandes de autoservicio les llevan lo que son mermas, lo que son productos caducos o próximos a caducar, yogures, lácteos, quesos que ya no tienen las condiciones de temperatura adecuadas, entonces esto es un riesgo para la salud.

En el caso de acá de La Laguna de Durango, la indicación de los verificadores es que cuando encuentren productos en estas condiciones, se destruyan, que no se les regale a la gente y mucho menos que estén a la venta", expuso.

Rentería Maldonado agregó que acudió personalmente a la presidencia de la Junta de Gobierno para solicitarle que en próximas festividades como el Día de las Madres, del Maestro y del Estudiante, eviten la venta de alimentos, aguas frescas y nieves, para prevenir riesgos a la salud.

SUPERVISARÁN TIENDITAS

Comentó que este miércoles 8 de mayo, acudirán tres verificadores de la Coprised a Nazareno para supervisar las tienditas escolares de escuelas de educación básica y media superior y garantizar que cumplan con las buenas prácticas de higiene en la preparación de los alimentos. Además, indicó que revisarán las plantas despachadoras de agua purificada pues ninguna se encuentra dentro del padrón oficial de la Coprised; dijo que se estima que hay seis en la comunidad y que deben contar con aviso de funcionamiento, bitácoras de mantenimiento y acreditaciones de que el producto que ofertan es agua purificada, etcétera.

El titular de la oficina regional señaló que este día también hay indicaciones de que se recolecten muestras para analizar la calidad bacteriológica del agua, de tal forma que se garantice que el vital líquido abastecido a la población para su uso y consumo no representa un riesgo a su salud.

INCIDENCIA

La Secretaría de Salud de Durango informó ayer que la última actualización es de 41 casos de hepatitis A en toda la entidad; 25 se notificaron en Durango capital y 16 en la Jurisdicción Sanitaria No. 2 de La Laguna, aunque no se especificó en qué municipios se reportaron. En Nazareno, lo que oficialmente han dicho las autoridades sanitarias locales, es que una niña de 9 años falleció a causa de insuficiencia hepática y que dos de sus hermanos, de 5 y 10 años, también dieron positivo a este padecimiento; uno de ellos fue internado en recientes días en el Hospital Nuevo de Gómez Palacio y se reportó estable.

Esta semana, en la escuela primaria Cuauhtémoc de Nazareno, se dijo que había siete casos de niños y niñas con sospecha de la enfermedad. El director del plantel, Óscar Arellano de León, aclaró que no hay un informe médico que confirme el diagnóstico pero que algunos de ellos presentaron diarrea, vómito y dolor abdominal.