Seis rarezas en torno a Cien años de soledad

La escena en donde el coronel Aureliano Buendía intenta quitarse la vida pegándose un tiro en el corazón alude al poeta colombiano José Asunción Silva, quien se suicidó de esa forma en 1896, a los 30 años de edad. García Márquez recordaba haber leído a Silva desde muy joven, cuando estudiaba en el Liceo Nacional de Zipaquirá. Entonces existía una polémica en torno a De sobremesa, libro de Silva cuyo manuscrito se perdió durante un naufragio y que el autor debió reescribir. De sobremesa sólo fue publicado hasta 29 años después del suicidio del autor. La discusión que ocupaba entonces al gremio literario era si se trataba o no de una novela.

García Márquez comenzó a escribir Cien años de soledad después de acompañar a su madre a un viaje a Aracataca, su pueblo natal, pues planeaban vender la casa familiar. En ese viaje, Gabo llevaba como lectura Luz de agosto, del novelista norteamericano William Faulkner. El maestro colombiano nunca ocultó la enorme influencia que Faulkner ejerció en él no sólo para estructurar sus ficciones, también para crear personajes. En otro libro, The Village, Faulkner presenta a un personaje femenino llamado Eula Varner, que podría ser la base para Remedios, La Bella. En uno de los primeros borradores de la novela, Remedios no subía al cielo en cuerpo y alma, sino que se fugaba con un vendedor de máquinas de coser.