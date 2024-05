Se ausentan por temor a hepatitis

Un brote de hepatitis A en la comunidad de Nazareno, del municipio de Lerdo, que dejó a una niña de nueve años sin vida y a sus dos hermanitos enfermos, causó alarma entre padres y madres de familia de la localidad.

Ayer, hubo gran ausentismo en la escuela primaria Cuauhtémoc del turno matutino pues hay siete niños y niñas con sintomatología sospechosa de la enfermedad, que se asocia con el consumo de agua y alimentos insalubres, el saneamiento deficiente, la mala higiene personal y el sexo bucoanal.

Una noche antes, una maestra de primer grado envió un mensaje por whatsapp, que entre otras cosas, decía que debido a la situación de salud presente y a otras problemáticas en la escuela como la falta de agua e higiene en los sanitarios y el calor, las autoridades escolares estaban analizando la posibilidad de impartir las clases en línea, "en lo que esperemos, se calmen las cosas".

Además, les informó que las indicaciones hasta ese momento eran que la jornada escolar sería de 8 de la mañana a 12 del día y que quedaría a consideración de ellos enviar o no a sus hijos a la escuela. "Se comprende a las mamás que decidan no enviar a los niños, no se pasará lista.

Quien decida enviarl@ (sic) será con uso obligatorio de cubrebocas durante toda la jornada, no compartir absolutamente nada de sus objetos personales, llevar lonche preparado en casa y agua suficiente para toda la jornada escolar, la cooperativa estará cerrada, si su hij@ (sic) está enfermo, evite mandarlo porque se va a regresar.

Estaré enviando al grupo las actividades correspondientes a cada día para los niños que decidan permanecer en casa".

El director de la primaria, Óscar Arellano de León, dijo que están matriculados 350 estudiantes y que ayer, se reportó una asistencia del 30 por ciento. "Sí hubo clases nada más que no los quisieron traer, los padres de familia llegaron muchos pero como vieron que no estaban todos, pues se fueron, les pedimos que se quedaran pero no quisieron".

Aclaró que no hay un informe médico que confirme el diagnóstico de hepatitis A en los siete menores; algunos de ellos presentaron diarrea, vómito y dolor abdominal. Hay 20 docentes pero no hay afectaciones a la salud de ninguno de ellos. El maestro mencionó que el tema de la hepatitis A surgió después del periodo vacacional de Semana Santa y admitió que en días anteriores se suspendieron las clases en un salón, "porque se suponía que había un caso, ahorita todavía no sabemos de la niña, no la han mandado".

Arellano de León dijo que desde el pasado viernes y en conjunto con los padres de familia, se hizo un aseo general en las instalaciones de la escuela, además de que les pidió reforzar la higiene en sus viviendas. En la escuela, se cerró la tiendita escolar, se implementó el uso del cubrebocas, el gel antibacterial y se recomendó enviar a los alumnos con alimentos hechos en casa y con agua embotellada.

'ESTAMOS PENDIENTES DE LA ESCUELA'

A la primaria, también acudió la Dirección de Prevención Social de Lerdo y la oficina regional de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprised) para informar sobre acciones preventivas y tomar muestras para analizar la calidad del agua. "Estamos al pendiente y tomando todas las medidas para que esto no vaya a pasar a mayores, creo que no, solamente que sí falta que la gente se concientice y conozca las medidas preventivas. Le pedimos a los padres que estén al pendiente, nosotros estamos pendientes de la escuela, de los baños, y de las cisternas", subrayó.

Agregó que la niña que falleció era estudiante de la primaria General Francisco Villa del turno vespertino, ubicada en el mismo edificio que la escuela Cuauhtémoc, además de que los rumores de hepatitis A ya se habían escuchado anteriormente en algunos jardines de niños.

Además, en el Centro de Salud de Nazareno, hay un pizarrón blanco con datos sobre la hepatitis A; se explica qué es, cómo se puede prevenir y la sintomatología. También hacen énfasis en que la mayoría de las personas que enferman, se recuperan por completo sin daños.

'YO NO LOS VOY A MANDAR'

Estefany Rentería tiene dos hijos de 6 y 9 años que estudian en la primaria Cuauhtémoc. Ayer no los envió a clases porque dice que tiene miedo, debido a que en diciembre del año pasado, uno de ellos fue diagnosticado con hepatitis A por un médico particular, con resultado de laboratorio positivo para serología. El menor tuvo vómito, diarrea, debilidad, fiebre, orina oscura y ojos amarillentos.

"Un compañerito de la escuela le compartió de su lonche y no me dijo nada, hasta que empezó con dolor de estómago, le hicieron estudios de sangre y salió la hepatitis A. Dicen que si ya tuvieron ya no les vuelve a dar, pero de todas formas más vale prevenir, pues yo no los voy a mandar hasta que ya de plano esto se solucione. Mis otros dos hijos sospechamos que también tuvieron, porque igual en ese tiempo se enfermaron, mi niña traía pero muchas amebas, le dieron medicamento y mejoró, a ellos ya no les hicieron estudios porque pues ya nos salían caros", dijo.

Estefany, comentó que en su casa toman agua directa de la llave porque a veces no les alcanza el dinero para ir a rellenar el garrafón a una máquina expendedora. "Escuché que estaban lavando el megatanque y dijeron que le habían echado cloro y sí porque sabe pero bien feo a cloro, pero dicen que es porque están lavando todo muy bien".

La OMS explica que casi todos los pacientes con hepatitis A se recuperan totalmente y adquieren inmunidad de por vida. No obstante, una proporción muy pequeña de las personas infectadas puede fallecer a causa de una hepatitis fulminante.

Además de la vacunación, esta enfermedad se puede prevenir con un abastecimiento adecuado de agua potable salubre; la correcta eliminación de las aguas residuales de la comunidad, y prácticas de higiene personal, como lavarse regularmente las manos antes de comer y después de ir al baño.