Saúl Rosales presenta su poemario en El Siglo

La noche de este jueves, las instalaciones de El Siglo de Torreón se empaparon de fulgor poético, pues se realizó la presentación de Falacias para un autorretrato, el más reciente poemario del maestro Saúl Rosales Carrillo.

Se trató de un evento organizado por esta casa editora en coordinación con el Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), quien publicó en libro en su colección Viento y Arena. Además del autor, se contó con la participación de la poeta Nadia Contreras y del escritor Jaime Muñoz Vargas.

Fue poco después de las 19:00 horas que la presentación dio inicio. Así se proyectó un video homenaje donde algunos de los alumnos de Saúl Rosales aparecieron compartiendo algunos comentarios sobre el maestro.

Los primeros comentarios corrieron por parte de Jaime Muñoz Vargas, quien señaló algunos poemas de Rosales Carrillo cuyo tema principal es la propia poesía. “Cuando el poeta escribe sobre su propio proceso o circunstancia de creación, a ese tipo de poemas se les llama ‘ars poética’ y hay algunos de estos poemas en el libro de Saúl”.

A continuación fue el turno de Nadia Contreras, quien indicó que Saúl Rosales es de los escritores que se mantienen fieles a la palabra y fieles a sus principios. No como parte de su ego o soberbia, sino como quien se mantiene firme “siempre y cuando frente a él haya una argumentación sólida”.

Finalmente, el maestro Saúl Rosales hizo su intervención. Protagonista de su propia noche, dijo estar sumamente agradecido con el mundo, que es mejor escribiendo que hablando, tal vez por eso se dedicó al oficio de crear frases sobre el papel.

(FOTOS: Enrique Castruita/ El Siglo de Torreón)

“El libro se llama ‘Falacias para un autorretrato’, porque indecorosamente, indebidamente, me quise poner en el lugar en el que se pone Cervantes como un autor ambiguo. Él dice en el prólogo de sus ‘Novelas ejemplares’, que algunos amigos le han preguntado cómo es físicamente. Y entonces Cervantes dice, bueno, para quienes quieren conocer mi imagen, pueden ver el retrato que me hizo Juan de Jáuregui. Además, pueden ver pueden leer aquí estas palabras. ¿Qué hace Cervantes? Está evadiéndose de la realidad, no quiere entregársenos. ¿Me quieren ver? Véanme como me vio otro”.

El autor indicó que la poesía es ineludible, que está en todos los seres humanos. “Todos la tenemos por dentro, aunque no la escribamos. La existencia del ser humano significa la existencia de la poesía”.

Cada silencio del maestro fue invadido por aplausos. Entre el público se encontraban alumnos suyos, artistas, también gestores culturales, quienes de alguna forma han sido influenciados por su escritura.

El maestro es abierto al diálogo, por tal motivo recibió una serie de preguntas a las que trató de encontrar respuestas. Citó a Baudelaire, quien alguna vez dijo que el mundo está lleno de monstruosidades. Habló del valor de la obra de arte e indicó que todos los creadores artísticos son revolucionarios, transformadores y contribuyen en gran medida al desarrollo de la humanidad.