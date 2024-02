Salud mental para todo el año

Cuidar la salud mental es uno de los propósitos de inicio de año más populares. Sin embargo, es común que conforme avancen los meses la motivación disminuya y se terminen dejando de lado estas intenciones.

Por suerte, hay actividades que se pueden realizar que están relacionadas con los intereses personales y la recreatividad y que al ser constantes tienen un impacto en la higiene emocional.

A continuación, te brindamos algunas recomendaciones para un año exitoso en todos los sentidos posibles.

Prioriza el autocuidado

Es importante que, con todo y las actividades diarias que demandan tu tiempo, reserves tiempo para ti. Puedes identificar actividades que te relajen y practicarlas para desconectarte del ajetreo diario.

Las actividades que elijas pueden estar ligadas al cuidado personal: un masaje en un spa, una rutina prolongada de cuidado de la piel, tomarte un baño largo, entre otros momentos que no implican mucha complejidad.

Que la actividad física sea imprescindible

El ejercicio regular no sólo beneficia el cuerpo, también la mente. La actividad física libera endorfinas que reducen el estrés y mejoran el estado de ánimo.

No tienes que hacer los mismos ejercicios siempre, puedes variar, tener más de una actividad física o encontrar una que sea de total interés.

Para algunas personas es motivante ir al gimnasio, pero si tú prefieres salir a correr, caminar o saltar la cuerda, también son actividades que funcionan.

Establece rutinas

La consistencia en la rutina diaria puede ofrecer una sensación de estabilidad y control. Si quieres ser más organizado, empieza por establecer horarios regulares para dormir, comer y ejercitarte.

La estructura en tu día a día contribuirá a reducir la ansiedad y mejorar tu bienestar general, ya que te da una estabilidad o sensación de control en las actividades que realizas. A la vez que te ayudará a cumplir otras metas que, por ende, te harán sentir mejor contigo mismo.

Cuida y cultiva tus relaciones

Las relaciones sociales son imprescindibles para la salud mental. Aunque la tecnología ha evolucionado la manera de llevar las relaciones con amigos, familiares y pareja, es importante mantener las conexiones que hay.

Comparte experiencias, preocupaciones y alegrías con las personas que quieres. Esto ayudará a fortalecer tu red de apoyo y verbalizar tus sentimientos y pensamientos, que también es importante para tu bienestar personal.

Tómate un descanso de la hiperconectividad

Los mensajes del celular, los correos electrónicos y las redes sociales pueden ofrecer un momento de descanso, diversión y trabajo, pero también pueden abrumar por la sensación de estar siempre conectado.

La hiperconectividad resulta agobiante para las personas

En la era digital, es vital desconectar de las pantallas de vez en cuando. Establece límites para el tiempo frente a dispositivos electrónicos y prioriza actividades que fomenten la relajación y la desconexión, como leer un libro o disfrutar de la naturaleza.

Aprende a decir no

A veces, la sobrecarga de responsabilidades puede afectar negativamente nuestra salud mental. Aprender a establecer límites y decir no cuando sea necesario es una habilidad valiosa. Prioriza tus compromisos y aprende a delegar tareas para evitar sentirte abrumado.

Establece metas realistas

Si bien a inicios de año se suele estar más motivado, hay que aprovechar la motivación, pero también ser realista con lo que se plantea.

Empieza por plantear metas alcanzables y realistas que eviten la frustración y el agotamiento.

Puedes empezar por dividir tus objetivos en pasos pequeños y celebra los logros, incluso los que consideres más pequeños. Eso te ayudará a mantenerte motivado y enfocado en el progreso.

¡Dormir!

Descansar tus ocho horas diarias te hará más bien de lo que imaginas. Muchas veces se suele dejar de dormir para terminar otro pendiente o darle prioridad a otra actividad, pero dormir es necesario para revitalizarse y relajar el cuerpo y el cerebro del entorno.

Sé optimista

Cultivar una mentalidad optimista puede tener un impacto significativo en tu salud mental. A pesar de las complicaciones diarias que puedan surgir, intenta centrarte en lo bueno que hay. Practica la gratitud diaria, reconoce tus logros personales y manten una perspectiva optimista que contribuya a cuidar tu salud mental.

¡Ojo! Esto no quiere decir que minimices o ignores situaciones que no sean tan agradables para ti, pero no te concentres sólo en eso. Aunque dales su lugar.

Que te acompañe un profesional

La terapia psicológica suele verse a veces como el último recurso a buscar para sentirse mejor, pero la realidad es que no. Un terapeuta, experto en la salud mental, puede fungir como acompañante en una etapa de la vida.

Si bien se puede acudir a ellos para abordar un tema en particular, ir como un espacio de claridad y acompañamiento, también es muy válido y funcional.