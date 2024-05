Ruta de ganancia, no de servicio

El día menos pensado ves que completaste los ahorros que te permitirán vacacionar y comprar por allá algunas cosillas de bajo precio, quincallería artesanal; o las playeras o las cachuchas con el nombre de aquel paseo. Ya con la expendedora de pasajes de una u otra línea de autobuses que conoces pasas el trago amargo de pagar por tu pasaje más de lo que sabías que costaba. Ya cuesta tanto más. Ni modo. Compras tu pasaje Torreón-Guadalajara para salir en una de las primeras horas de la noche. A bordo, sigues las rutinas de despedidas facilitadas por el celular y sabes que después de eso y después de la parada en Gómez esperarás el sueño que evidencia la relatividad tiempo-espacio porque unas horas de sueño acortarán la distancia y el tiempo de tu viaje.

Te dormiste tras dejar atrás la primera caseta de cobro y te despiertan los frenos en la de Cuencamé. Te mantienes despejado para que adelante fácilmente te someta el sueño y en la inconsciencia pasar tierras de Zacatecas y de Aguascalientes. Sale el camión de la caseta de Cuencamé, pero no sigue por la carretera que conoces. No sólo eso, no sólo no se enfila hacia Zacatecas, sino que lo hace hacia Durango. Rueda hacia Durango. No hay duda. Aunque la luna mezquina abandonó la noche sabes que van hacia Durango. Conoces la carretera: Peñón Blanco, Yerbanís, Francisco I. Madero.

No duermes porque te dedicas a buscar justificaciones del desvío, incluida la de que erraste en algo. Siempre tu culpa. Supones. Conjeturas. Imaginas. Ves para adentro. Afuera, la oscuridad lo devora todo, hasta los vestigios de sombras. De ese modo tu conciencia y tu razón viajan contigo en la tenebrosidad hasta llegar a la periferia de Durango. Reconoces la calzada que lleva al centro, luego el cruce que lleva a girar para entrar a la Central Camionera. Bajan algunas personas. Tratan de formarse. Como explicación de todo, la puerta del compartimiento de equipajes y cargas del autobús traquetea. Otros suben y ocupan los lugares abandonados.

O sea, ahora la ruta de camiones Torreón-Guadalajara se desvía hasta Durango. Con el aumento en el costo pagamos el desvío. Es la ruta de la ganancia no la del servicio a la ciudadanía la modificada que autorizaron las autoridades. Los pasajeros que vamos a la capital de Jalisco pasamos más tiempo a bordo, nos imponen dos horas más de incomodidad, dos horas más de insomnio o sueño anormal. Y nos imponen un precio mayor por esas incomodidades.

Muchas veces viajé de Torreón a Guadalajara en las mismas líneas de camiones que ahora se desvían hacia Durango para ganar con más transporte de pasajeros y mercancías. Una desviación innecesaria para los usuarios de Torreón y la Comarca Lagunera.

Antes, de la caseta de cobro de Cuencamé, los autobuses salían camino a Zacatecas. Estimulado por la inminente estancia feliz en la capital de Jalisco no resentía las ocho o diez horas de viaje nocturno. No pocas veces, en la Central Camionera Nueva de Guadalajara en Tonalá abordaba el camión urbano Zapopan-Guadalajara-Tlaquepaque para ir a la biblioteca de El colegio de Jalisco a reencontrarme con el espíritu del escritor Agustín Yáñez.

Pero ahora yo, no el autobús, es quien se desvía. Ya iba por el camino del optimismo y lo que quería es exhibir lo impopular de que los pasajeros que viajan hacia aquella hermosa ciudad sean víctimas de los jerarcas del transporte, particulares y oficiales. Los concesionarios del usufructo federal de las rutas les impusieron dos horas más a bordo y además deben pagar precio mayor. Lo de siempre: los concesionarios, con complacencia del gobierno, trazan sus rutas —o las modifican, como es el caso— según sus ganancias y no las necesidades del público. “Primero la ganancia que el servicio”, parece ser su lema. Y los pasajeros pagamos más por eso.