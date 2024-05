¿Qué pasó en Imagen TV? Por burlas hacia Lucerito Mijares cancelan a programa

Sofía Rivera Torres, Eduardo Videgaray y José Ramón 'El Estaca' se encuentran en el ojo del huracán tras chistes realizados hacia Lucerito Mijares.

Fue hace un par de días cuando, durante el programa Qué Importa de Imagen TvV, los conductores Sofía Rivera Torres, Eduardo Videgaray y José Ramón 'El Estaca' se encontraban dando una nota sobre la hija de Lucero y Manuel Mijares.

En ella, destacaban el video donde la joven aseguraba que en muchas ocasiones la confundían con un hombre por su forma de vestir.

Ante esto, los conductores comenzaron a bromear, asegurando que Lucerito no había dicho a qué hombre se parecía, mientras que Sofía enlistaba los múltiples beneficios de que la confundieran con un hombre, comparándola incluso con Wendy Guevara.

"Pero mira, eso tiene sus ventajas, si hay fila para el baño de mujeres, entras al baño de hombres y nadie te dice nada, a mí me gustaría (...) Pero mira, no te preocupes Lucerito, no estás sola, a Wendy Guevara le pasa algo muy parecido todo el tiempo".

Conductores se disculpan con Lucerito Mijares

Esto provocó una ola de críticas en su contra, donde usuarios y fanáticos de la familia de Lucero no dudaron en “cancelar” el programa, por lo que, tras la presión social ejercida en su contra, los conductores tuvieron que salir a disculparse por lo dicho.

Sofía Rivera Torres comenzó diciendo:

"La semana pasada pusimos un video en el que Lucerito Mijares contaba que a veces la confunde con un hombre y que hasta a veces le dicen ‘pásele joven cuando va al cine y cosas por el estilo’, pero ella comentaba que a ella no le afecta porque todo lo que dicen lo toma con mucho humor".

José Ramón 'El Estaca'continuó:

"Y precisamente porque ella, Lucerito Mijares, lo dijo y dijo que lo tomaba con humor, hicimos chistes de sus propias declaraciones y cuando se hacen chistes, cuando se hace humor, hay riesgo, está el riesgo de que alguien se sienta ofendido y es algo que nosotros no queremos que suceda jamás".

Eduardo Videgaray habló sobre el "mal gusto" de sus chistes, pero defendió su sentido del humor al asegurar que a unas personas les pareció gracioso.

"Nosotros pensamos que Lucerito es una muy bella persona en todos los aspectos de la vida, pero esa noche hicimos chistes de muy mal gusto en los ojos de algunas personas, porque en los ojos o los oídos de otras personas no. El humor es subjetivo, es en realidad algo personal y que por cierto, se ha vuelto excesivamente complicado en estos tiempos en que vivimos"

Sofía Rivera Torres finalizó diciendo que la disculpa era de manera cariñosa para Lucero Mijares.

"La verdad es que lo que dice u opina la gente nunca nos ha importado mucho, pero sí nos importa como los hacemos sentir y por eso si a ti, a ti Lucerito Mijares te hizo sentir mal o te ofendió algo de lo que dijimos nosotros o de nuestros chistes te ofrecemos una sincera disculpa de todo corazón y con mucho cariño".

Lucero y Lucerito Mijares responden a las burlas

Lamentablemente, las cosas para los conductores no terminó por ahí, ya que sus palabras llegaron hasta Lucerito, quien, despreocupada y con el estilo fresco que la caracteriza, reiteró que no le afectan para nada las críticas.

"Hay gente que comentó cosas muy lindas, lo cual agradezco muchísimo, cada quién, si quieren comentar algo malo, bueno, me da igual, la verdad es que no me importa, la verdad no me interesa; afortunadamente a mí no me afecta, pero para nada, creo que si se meten con alguna de mis amigas o con mi mamá o familiares, creo que ahí sí", expresó.

Sin embargo, para su madre, Lucero, las cosas no fueron tomadas a la ligera, por lo que, en los comentarios del video de disculpas, compartido por la página de Imagen TV, pidió cancelar ese programa.

Además de colocar un mensaje en sus redes sociales donde destacaba lo orgullosa que estaba de su hija Lucerito.

"Hermosa nena joven admirable. Mi Lucero Mijares. Pobres de los mediocres, pobres de los que no tienen inteligencia, pobres de los que no tienen nada que decir más que burlarse de los demás. Así es, ni nos conocen, ni los conocemos, afortunadamente. No nos importan. Lo único que nos importa es apoyarnos y amarnos. Que vivan las mujeres y las personas que respetan a los demás", escribió para acompañar el video en el que Lucero Mijares habla de las críticas en su contra.