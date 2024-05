Lucero sale en defensa de su hija ¡Con la niña no!

Mientras algunos cibernautas piden que se cancele el programa "¡Qué importa!", Lucero no se ha quedado callada ante las críticas que ha recibido su hija Lucero Mijares, donde algunos se han lanzado sobre su aspecto físico poco femenino.

Recientemente, en el programa de televisión "¡Qué importa!", conducido por Eduardo Videgaray, Sofía Rivera y "El Estaca", los conductores se burlaron de Lucero Mijares, lo que les costó un linchamiento en las redes sociales, al grado de que ofrecieron disculpas por sus desatinados comentarios.

Sobre ello fue cuestionada la hija de Lucero y de Mijares, quien actualmente es una de las favoritas en el programa "Juego de voces", donde comparte cámara con su padre y con otros artistas jóvenes hijos de famosos como Mía Rubín, Melenie Carmona, Joss Álvarez y Eduardo Capetillo Gaytán.

VER MÁS ¿Qué pasó en Imagen TV? Por burlas hacia Lucerito Mijares cancelan a programa

Lucero salió a defender a su hija de las burlas en su contra

Despreocupada, con el estilo fresco que la caracteriza y acompañada de su colega y amiga Mía Rubín, Lucero Mijares reiteró que no le afectan para nada las críticas.

"Hay gente que comentó cosas muy lindas, lo cual agradezco muchísimo, cada quien, si quieren comentar algo malo, bueno, me da igual, la verdad es que no me importa, la verdad no me interesa; afortunadamente a mí no me afecta, pero para nada, creo que si se meten con alguna de mis amigas o con mi mamá o familiares, creo que ahí sí", expresó.

Compartió que ha recibido apoyo total de sus padres, pero tampoco han querido darle tanta importancia al asunto. Lucero es la fan número uno de su hija, en sus redes suele subir contenidos en los que la joven de 18 años demuestra su talento.

"Hermosa nena joven admirable. Mi Lucero Mijares. Pobres de los mediocres, pobres de los que no tienen inteligencia, pobres de los que no tienen nada que decir más que burlarse de los demás", comentó Lucero.