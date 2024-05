'Fueron unos pin... chistes', Eduardo Videgaray y José Ramón 'El Estaca' sobre su polémica con Lucerito Mijares

Eduardo Videgaray y José Ramón ‘El Estaca’ rompen el silencio y hablan de su controversia con Lucerito Mijares.

Fue hace un par de días cuando en el programa Que importa, de Imagen TV, Sofía Rivera Torres, Eduardo Videgaray y José Ramón 'El Estaca', realizaron una serie de comentarios en contra de la hija de Lucero y Manuel Mijares, desencadenando una ola de criticas en su contra.

Lucero salió a defender a su hija de las burlas en su contra

Fue tanta la controversia que inclusive la misma Lucero salió a defender a su hija después de que los conductores se disculparan con ella.

Ahora, ha sido a través de su programa de radio llamado La Corneta que José Ramón y Eduardo Videgaray rompieron el silencio y hablaron de esta controversia, donde aseguraron que los chistes en contra de la joven de 19 años no habían sido tan graves.

"Hicimos unos chistes, la verdad, yo no creí que fueran así terribles, no sentí que fueran ofensivo, pero cuando uno hace chistes siempre está el peligro de que alguien se ofenda, en este caso se ofendió mucha gente en las redes sociales", comenzó a decir José Ramón.

“No queremos que nadie se enoje, pero que bruto la reacción. Como a ella le dio risa, dijimos 'vamos a hacer unos chistes' y unos chistes bastantes leves pero a algunas personas no les gustaron, de ahí se hizo una bola de nieve gigantesca”, sostuvo.

Tras esto, comentaron que ellos nunca se habían disculpado con nadie, ya que eran sus políticas, sin embargo, al ver que el problema sí molestó a muchos, decidieron hacerlo.

“Ayer me decía Eduardo que debíamos hacer una disculpa, y yo decía: ‘tampoco es para tanto, no dijimos nada malo’, total, ofrecemos una disculpa y lo hicimos y la reacción fue tremenda y horrorosa en redes sociales”.

Tras esto, el conductor señaló que esto escaló aun más por culpa de las redes sociales y que sus disculpas no habían contado en lo absoluto.

“Pero les voy a decir, me importa realmente muy poco, no puede ser que en este país, se ofrezca una disculpa, sea uno amable y consciente, se ofrezca una disculpa, y se pongan en ese plan”, continuó ‘El Estaca’.

Los presentadores sacaron a relucir la reacción de Lucero, esto después de que la cantante escribiera “cancelados” en su video de disculpa.

“De postre, la mamá Lucero nos puso un tuit cancelados para siempre, y mira mi querida Lucero, nosotros siempre hemos sido aquí más que amables, entiendo que cuando se trata de los hijos… pero ¿sabes qué? ya lo están llevando demasiado lejos, no es para tanto, no se hizo a nadie, no se le dijo nada a Lucerito”.

Ambos conductores sostuvieron que todo había sido culpa de los medios de comunicación y de las redes sociales que sacaron todo de contexto, asegurando que solo habían visto un encabezado y “la gente se dejó ir”.

“Es increíble este fenómeno de las redes sociales, si se ofendieron y a mi me han insultado de verdad, las reacción de jauría en las redes. Toda la prensa de espectáculos se ha dado vuelo, y me da lo mismo, me vale madres y nada mas lo estoy mencionando porque me parece interesante como hacen un pedo gigante”, sostuvo José Ramón ‘El Estaca’.

A pesar de esto, Eduardo Videgaray sostuvo que seguirán haciendo sus chistes sin importar que la gente se moleste con ellos.

"Además se la van a pelar porque vamos a seguir haciendo los mismos chistes que se nos den la gana, ya no de las personas que se quejaron, nunca más los volveremos a mencionar. Así que, si usted entra a Twitter y ven tendencia a Lucerito es gracias a nosotros. Hicimos unos pinches chistes y ya, ni siquiera estuvieron así de gachos".

Al finalizar, ambos conductores volvieron a disculparse con Lucerito, no sin antes decirle a Lucero que ellos ya no podían hacer más.

"Una disculpa Lucerito si te ofendió alguno de nuestros chistes, un saludo tanto a Manuel Mijares como a Lucero, que veo, por lo que puso en Twitter esta muy enojada, pues ahora si que yo no puedo hacer mucho por ti, Lucero, si estas muy enojada pues se te va a tener que quitar solita porque no fue para tanto".