Que nadie se sienta solo, que nadie se quede fuera: obispo de Diócesis de Piedras Negras

Con un saludo para todos quienes forman parte de la Diócesis de Piedras Negras y manifestando su entusiasmo por la responsabilidad que asume este miércoles 31 de julio del año en curso; fue como Monseñor Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, inició sus actividades como segundo Obispo de la Diócesis de Piedras Negras.

“Vengo con mucha alegra, con mucha ilusión, mucha esperanza, estoy muy contento, me siento agradecido y bendecido por Dios y vengo a entregar mi corazón, mi alma, mi vida aquí con ustedes”, fueron algunas de las primeras palabras que dio Miranda Guardiola durante un encuentro con medios de comunicación; siendo esta la primera actividad del día.

Inicialmente envió un saludo para la comunidad de la Diócesis de Piedras Negras, integrada principalmente por las regiones norte y carbonífera, un total de 16 municipios de Coahuila; además de enviar un saludo con mucho amor al equipo Diocesano, sacerdotes y religiosos, así como a toda la comunidad de fieles en las ciudades, pueblos y ejidos, tanto cercanos como hasta los más alejados.

“Desde ya me siento uno más, un hermano, un amigo y un servidor de todos. Vengo, no a mi nombre, si no en el nombre de Dios, a hacer cercano el evangelio y tratar de hacer sentir la cercanía de Dios, su misericordia”, fue lo que manifestó Miranda Guardiola durante la mencionada rueda de prensa con medios de comunicación.

El segundo Obispo de la Diócesis de Piedras Negras, dio a conocer su lema episcopal y el cual refirió que es fruto del trabajo pastoral de muchos, muchos años, que dice: Que nadie se sienta solo, que nadie se quede fuera. Dicho lema forma parte de su escudo episcopal.

Monseñor Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, nació el 06 de julio de 1966, en Monterrey, Nuevo León, hijo de Idelfonso Miranda Miranda y María del Carmen Guardiola Parra; es el primero de cuatro hermanos y antes de ingresar al Seminario, concluyó con sus estudios de Ingeniero Industrial Administrativo en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Recibió la Ordenación Diaconal el 14 de agosto de 1997, en la Basílica de Nuestra Señora del Roble y ordenado Sacerdote el 15 de agosto de 1998, por el Cardenal Adolfo A. Suárez Rivera, en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en Monterrey, Nuevo León. Mientras que el 13 de junio de 2014 fue consagrado Obispo Auxiliar y nombrado por el Sr. Arzobispo don Rogelio Cabrera López, Vicario General de la Arquidiócesis de Monterrey.