¿Qué hay detrás de los celos?

Los celos son un fenómeno complejo que han sido objeto de estudio a lo largo de la historia. Esta experiencia emocional nos ha acorralado a todos al menos una vez; desencadenados por la inseguridad y la duda, acompañan nuestra condición humana.

La especialista en psicología Aida Sánchez Varela, menciona que se trata de una emoción que se siente “cuando una persona que amo le da a otra persona lo que quiero ‘solo’ para mí. Por ejemplo, celamos al hermano porque lo querían más que a mí, en el trabajo vemos quién es el preferido o incluso a quién le pagan más”.

No van de la mano del amor

Aida resalta que es un querer enfermizo, debido a que los celos son la falta de valoración de uno mismo. “El celoso teme que le quiten a la pareja, cree que todos son mejores que él/ella misma acompañado de un gran temor a que le ‘roben’ lo que ama. El o la celosa siempre encuentra un alguien a quien celar; desde los ex, vecinos, compañeros de trabajo, entre otros.

“Quiere tener toda la información del ser que ama porque al tenerla busca quitarse la angustia de que perderá a ese amor y trata de controlar los tiempos para tener la seguridad de que su amor sigue sin ser vulnerado. Por ello justifica la petición de horarios, contraseñas, ubicación y demás expresando frases como: estoy cuidándote, quiero saber que llegas con bien, no confío en la persona con quien vas pero en ti sí...”, precisa Sánchez.

Para la persona celosa todo representa una amenaza ya que no se siente suficiente comparado con lo que le quita la mirada, tiempo o atención a la persona que ama.

TAMBIÉN LEE Yoga y baño de gong para la salud mental

Una práctica para iniciar el año

¿Los celos son un tipo de violencia?

No siempre llevan a la violencia, sin embargo, el mal manejo de nuestras emociones y el cómo resolvemos esta emoción nos puede llevar a ser hostiles, agredir y violentar. Varela agrega que la persona celosa, requiere constantemente del otro, por eso lo hace responsable de su angustia y sufrimiento.

Si bien, debemos aceptar que los celos son una reacción normal ante un pensamiento, es un compromiso individual el hacerte dueño de tu reacción, así como también trabajar en tu seguridad y amor propio. De esta forma mejorarás las relaciones que te rodean.

“Si no me celas es porque no me quieres”

De acuerdo con Aida, esta frase es la clara demanda de una persona que no sabe amarse, ni validarse. Detrás de ella existe una persona a la espera que el mundo sea quien le diga cuánto vale, por ello le coloca la responsabilidad en su pareja.

La especialista señala que “la persona con poco amor propio pide que quienes le rodean le den el amor que él o ella no puede darse así mismo. Es por ello que se enojan con sus amigas porque no le llaman, invitan o procuran; en este acto siente deslealtad pues, a su parecer, deben ser ellos quienes le den la atención que esa persona no es capaz de darse”.

¿Cómo influyen las redes sociales en las dinámicas de celos?

El papel de las redes dentro de la cotidianidad ha evolucionado. En ocasiones incluso suelen ser un motivo de descontentos o peleas entre la pareja, ante ello la especialista señala que “las redes sociales no provocan celos, en realidad es la persona que interpreta las reacciones y publicaciones de su amado. Lo que es verdad es que el celoso al ver que su pareja está en las redes buscará celar la atención o el tiempo. Sobre todo aparecerá su falta de valoración al compararse con aquella persona que le haya generado alguna reacción a su pareja”.

¿Cómo dejar de ser una persona celosa?

Debemos aceptar que los celos son una reacción normal ante un pensamiento. Sin embargo, hacerte dueño de tu reacción y trabajar en tu seguridad y amor propio será un compromiso individual para mejorar las relaciones que te rodean.

Sánchez cita a S. Freud, quien decía que “si amas sufres, si no amas enfermas”. De esta manera amar se vuelve una hermosa elección tomando en cuenta que el amor en pareja debe construirse a través de la “confianza, libertad, responsabilidad afectiva, escucha, a través de la mirada que le haga sentir el amor de aquel que quiere cuidar sin cargar o sobre proteger. De otra forma un amor que no transforma y lleva al sufrimiento no debe ser vivido”.

El primer paso para dejar de serlo es amarte, conocerte, aceptarte imperfecto y ser leal a ti. Si lo logras, podrás encontrar un amor al cual amar y que te guste cómo te amen. “Conocer la historia que pudo haber marcado emociones donde no te sentías valorado, creencias y pensamientos que perturban el presente con dudas. Revisa tus heridas del pasado o algún evento traumático con relaciones de pareja anteriores que no te permiten ver con claridad qué es lo que pasa que inhibe la construcción de la confianza en pareja”. Recuerda que partiendo de la resgnificación de tu historia podrás construir una vida plena.