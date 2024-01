Que el 2024 nos toque con mano ligera

Qué triste sería el mundo si no existieran paréntesis especiales como la temporada navideña para estimular al niño que duerme en nuestra alma. Para volver a creer y reavivar el sentimiento de alegría y maravilla que no puede apagar ni siquiera el desánimo que nos provoca la desesperada situación de delincuencia y corrupción que padecemos. Es reconfortante percatarnos de que este mundo cibernético e hiperrealista no ha conseguido eliminar las tradiciones familiares que hoy más que nunca necesitamos mantener.

Símbolos como adornar un pino, armar un Belén, cantar la posada, preparar los platillos rituales y los deliciosos buñuelos con que nos festejaba la abuela, son momentos identitarios que se convierten en redes de seguridad emocional. Las tradiciones son postes indicadores clavados profundamente en nuestro subconsciente. Apalear la piñata con mis primos y atesorar como un trofeo alguno de los picos de la estrella para llenarlo con las jícamas y los cacahuates que recogíamos del piso, sigue siendo para mí memorable. Los confites y canelones que pedíamos consistían en un humilde aguinaldo que los niños muy antiguos recibíamos con entusiasmo, aunque finalmente lo olvidáramos en cualquier rincón.

Quién no recuerda con nostalgia las festividades compartidas con los abuelos, con los tíos; aunque, en ocasiones, sentimientos y resentimientos provocaran serios zafarranchos. Sucede en las mejores familias. Y cómo no guardar en la memoria lo enchulados que asistíamos a la misa de gallo en Nochebuena y al día siguiente a la comida navideña.

Uno de los más tristes atentados de la modernidad es el de quitarle a nuestras tradiciones la sorpresa, el romanticismo, la magia, el asombro. El comercio enciende las luces y ofrece los ornamentos navideños desde finales de agosto. Los silbatos y banderas con que celebramos la patria, las calabazas y las calaveras para el Día de Muertos, convierten nuestras más queridas celebraciones en un intercambio de chucherías.

Si la Navidad no sorprende con su magia, si la cigüeña ya no trae a los niños de París, los difuntos no nos visitan una noche al año y los Santos Reyes no existen, lo que nos queda es una realidad pura y dura. Felicidad comercialmente programada, aceleramiento, gastos y compromisos que nos producen estrés. Si el mundo insiste en abolir la fe que nos mantiene fuertes y en paz en circunstancias que humanamente nos derrumbarían, yo me declaro un corazón perdido que necesita rescate. Paños calientes para mi alma que insiste en creer que las hadas existen. En fin, dejémoslo así.

Ahora lo que toca es pedir al añito pequeñín que da apenas sus primeros pasos, que se lo tome con calma y no se nos ponga nervioso. Que procure para nuestro México cordura y paz. Que traiga entre sus días aventuras, música, libros, poesía, buenos vinos y amigos con quien compartirlos. Del reguero de felicitaciones y bendiciones que como confeti repartimos en diciembre, ojalá nos hayamos guardado algunas. La cuesta de enero se viene empinada y las vamos a necesitar.

Vaya desde aquí mi abrazo para usted lector/lectora con mi agradecimiento por su paciencia y el deseo de que nos sigamos encontrando entre las páginas de Siglo Nuevo. Vaya un cálido y extenso abrazo para todo México, menos para MALO. Y termino esta nota con una oración inspiradora: “Si una pequeña palabra mía puede iluminar una vida/ si una pequeña canción mía puede aligerar un corazón/ Dios me ayude a decir la pequeña palabra y a soltarla en un hermoso valle para que resuene su eco”. Amén.