Presionan a gobiernos a aceptar IMSS-Bienestar

Con marchas y plantones, trabajadores de la salud de Coahuila y Durango presionaron a los gobiernos estatales a firmar su adhesión al programa IMSS-Bienestar para lograr la basificación federal, o bien, que los absorban como personal calificado con base estatal, respetando los salarios actuales y las prestaciones de ley.

La petición es porque si bien, el Órgano Público Descentralizado (OPD) IMSS Bienestar amplió sus contratos por tres meses más (abril, mayo y junio), después de ello no hay certeza laboral. La Federación les propone cambiarse a uno de los 23 estados que sí aceptaron la federalización de los servicios de salud pero ellos dicen que cambiar de residencia no es opción, sobre todo porque no sería redituable.

En Coahuila y Durango son alrededor de 1,167 profesionales sanitarios que fueron contratados eventualmente por el extinto Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi); la mayoría ingresaron a laborar en 2020, durante la pandemia por la Covid-19. De ellos, unos 397 son de La Laguna.

Ayer, personal de salud del Hospital Nuevo de Gómez Palacio manifestó que aunque aceptaron el contrato federal por el segundo trimestre de este año, estarán trabajando bajo protesta hasta que les brinden una solución. Colocaron mantas en los barrotes de la clínica que decían "IMSS-Bienestar trabaja bajo protesta", "No contratos, sí a la base" y "Justicia laboral. Justicia para el gremio de la salud. Trabajo protesta". Además, en sus uniformes utilizaron un moño en color rojo y negro con la leyenda "Servicios de Salud. IMSS-Bienestar. Trabajo bajo protesta".

Adán Francisco Castellano, enfermero general, recordó que el entonces Insabi les prometió la basificación pero que no pudo cristalizarse porque el estado de Durango no aceptó el IMSS-Bienestar. El personal de La Laguna de Durango le envió una solicitud de apoyo al gobernador de Durango, Esteban Villegas. Le narraron los hechos y comentaron que pese al temor, agresiones y persecuciones que vivieron durante la pandemia, continuaron con su labor, por lo que ahora se sienten desconcertados, desilusionados, angustiados y preocupados, esto ante su situación laboral.

"Ahora bien, la pregunta que todos le queremos hacer es ¿por qué querer desecharnos?, después de haber puesto en riesgo nuestras vidas y la de nuestras familias para salvaguardar la vida de nuestro pueblo, ¿ahora somos desechables para usted?, ¿por qué no se ha afiliado al programa IMSS Bienestar? Que al final de todo sería el Gobierno federal el que seguiría pagándonos un sueldo digno y una pronta base, la cual reclamamos ya que estamos seguros de haberla ganado, los trabajadores de salud sobrevivientes del covid-19 porque varios nos contagiamos más de una vez y aun así seguimos trabajando. ¿Por qué quiere desecharnos dándonos solo una prórroga de tres meses por IMSS-Bienestar? Si está en sus manos solo firmar la afiliación al programa, no le costaría el pago, solo a la Federación".

En el documento, le dicen que si no firma con la Federación entonces "absórbanos como personal calificado en el mismo hospital en el que aún laboramos...no permita que nos quedemos sin trabajo y mucho menos separarnos de nuestras familias. Somos duranguenses de corazón y aún queremos seguir sirviendo a nuestro estado, somos gente del pueblo y queremos seguir sirviendo al pueblo al igual que usted".

EN COAHUILA HUBO MANIFESTACIONES

Por el lado de Coahuila, hubo una manifestación en Saltillo por parte del personal de salud de distintas regiones del estado, en bulevar Venustiano Carranza y periférico Luis Echeverría Álvarez.

Portaron pancartas de "Manolo, firma la federalización. Piedras Negras presente", "Exigimos estabilidad y seguridad laboral", "En pandemia fuimos héroes. Hoy no somos nada para el Gobierno estatal", "Manolo Jiménez, ya firma Bienestar", "El estado nos contrató que él nos resuelva" y "Queremos bases federales".

En un pliego petitorio, solicitaron la firma inmediata del gobierno del estado con la OPD IMSS Bienestar para la basificación federal de todo el personal de salud que trabajó bajo este régimen y así lograr continuidad y estabilidad laboral.

Pidieron el cese al hostigamiento y discriminación laboral a los compañeros del OPD IMSS Bienestar por pertenecer a otro tipo de contratación así como contar con los insumos necesarios para poder dar la atención que se merecen a los pacientes.

También respetar horarios y días laborales que se tienen en los contratos actuales, condiciones laborales dignas y seguras para todo el personal de salud y no represalias ante el paro laboral, de igual manera respetar la elección de vacaciones.

Estas inconformidades también se manifestaron esta tarde por parte del Hospital General de Torreón.

En ambas entidades, el personal de salud afectado amagó con continuar con movilizaciones si los gobiernos no les brindan una solución.

Cabe recordar que hasta ahora son ocho gobiernos estatales de oposición los que no han aceptado adherirse al IMSS-Bienestar. Se trata de Coahuila y Durango, gobernados por el PRI, así como Yucatán, Guanajuato, Chihuahua, Querétaro y Aguascalientes, de gobierno panista y Jalisco, de Movimiento Ciudadano.

En Coahuila, el secretario de salud Eliud Aguirre dijo en febrero que esa decisión la tomaría el gobernador Manolo Jiménez y prefirió no opinar sobre la viabilidad de la centralización de los servicios de salud.

Mientras que en Durango, hace días el gobernador Esteban Villegas dijo que no habían aceptado la adhesión al IMSS-Bienestar porque no les convenía lo que ellos proponían. Señaló que se contemplaba el despido de 1,500 trabajadores de distintas categorías y que además, se quedarían con una deuda de 1,200 millones de pesos. "Aparte de todos modos se tenía que entregar el dinero que ya se aporta a la Federación, se hizo todo lo posible para poder armonizar el tema y no se llegó a ningún acuerdo", declaró.