Presidenta presidente

Todavía alrededor del día en que se votó por una presidenta o un presidente de la república se discutía si la mujer que finalmente triunfara sería llamada la Presidenta o la Presidente. Las especulaciones persistían a pesar de que, desde muchos meses antes, las candidatas eran voceadas “¡presidenta! ¡presidenta!” en los actos políticos. Dicho de otra manera, el pueblo coreaba con la voz “presidenta” a la candidata que ganó. El pueblo.

Sin acudir al viejo axioma latino Vox populi, vox Dei, tiene justificación que el pueblo llamara Presidenta a su candidata a pesar de que los debutantes puristas de la lengua y abanderados de la gramática se opusieran con el argumento de que el término presidente es un participio activo que nombra a quien preside, etcétera.

El argumento es fácilmente rebatible con una razón que nos facilita la lingüística contemporánea: el uso determina lo aceptable. Es un poco admitir la vieja explicación de “pero me entendiste, ¿no?” Por lo demás, el Diccionario Panhispánico de Dudas notifica que “el uso mayoritario ha consolidado el femenino específico presidenta”. Este apreciable lexicón es publicado por la Real Academia Española (RAE) y la Asociación de Academias de la Lengua Española.

Pero mi argumento a favor del uso de Presidenta es que, sencillamente, en la lengua funcionan muchas excepciones a la regla, a la norma. Presidenta es una excepción. Sobre la abundancia de excepciones ejemplifico con una muy a la mano. La norma sintáctica es que concuerden el sustantivo y sus modificadores. Esto no lo consideraban quienes proponían “la Presidente”. Su argumento del participio activo no les permitía ver que en la expresión “la Presidente” se viola la norma porque no existe en ella concordancia, puesto que el sustantivo “presidente” es masculino y el modificador “la” es femenino. Así, Presidenta, es una excepción al determinismo del participio activo “presidente”.

La historia, y aún el presente, proporcionan una analogía que convalida el uso de Presidenta. Es el caso de Infante-Infanta. En la historia de España —de donde nos llegó la lengua que hasta ahora empleamos—, el uso de Infanta se remonta a siglos. Quizá por eso el Diccionario de la RAE tiene entre sus acepciones de infante la que implica que Infanta es una excepción aceptada —y aceptable— por todos los rumbos de nuestra lengua. Dice del término infante: “Pariente del rey que por gracia real obtiene el título de infante o infanta”. Con toda naturalidad se mencionan el participio activo y la excepción de la regla.

El uso histórico de Infanta como título ajeno al determinismo del participio activo se puede ver en Wikipedia, fuente que publica una pintura fechada en 1597 donde aparecen dos niñas con el siguiente pie: “Las infantas […] hijas de Felipe II”. En el mismo espacio se menciona una mujer de la nobleza “Creada infanta al nacer por su abuelo Felipe V”. (1683-1746). También alude un “real decreto que crea Infanta a María Cristina de Orleans”. Abundemos: el Diccionario Panhispánico de Dudas ya mencionado ofrece la siguiente cita para ejemplificar el uso de Infanta: “La infanta [sic] era hija de Felipe IV […]”. (1605-1665).

En otro lado, Wikipedia dice: “En las monarquías hispánicas medievales […] todos los hijos e hijas […] recibían el título de infantes o infantas”.

En la actualidad España tiene Infantas (creo que cuatro).

En conclusión, el uso atávico de Infanta frente al participio activo Infante, contribuye a justificar la excepción Presidenta frente al participio activo Presidente.

Por cierto, a la computadora donde escribo tampoco le gusta la excepción Presidenta e insiste en llamarme la atención sobre la palabra con un subrayado. En fin, recordemos que, sin pensar en la analogía Infante-Infanta junto a Presidente-Presidenta, el pueblo grita ¡Presidenta! ¡Presidenta!