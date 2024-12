Me preguntan por qué hay 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres (del 25 de noviembre al 10 de diciembre), que si no basta uno solo.

Y yo me quedo pensando: “la ignorancia es atrevida y la ingenuidad es peligrosa”.

¿Por qué debemos poner el foco durante 16 días en la violencia contra las mujeres? Porque en México las mujeres estamos en situación de emergencia.

El Índice de Paz México, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, señala que desde 2015 las tasas de asalto y robo se han mantenido más o menos estables; sin embargo, la violencia familiar y sexual contra las mujeres ha mantenido un aumento constante, al punto que la tasa es más del doble que en 2015.

Además, en la crisis de personas desaparecidas en nuestro país, hay 17 mil 788 personas menores de 17 años. De ese total, la mitad son niñas. Y si acercamos más la lupa, se descubre que, a partir de los 12 años, 7 de cada 10 adolescentes que desaparecen son niñas.

Imaginemos un avión de esos que cruzan océanos. Un Boeing 777X, considerado uno de los más grandes del mundo. Le caben 426 pasajeros. Ahora pensemos que han desaparecido 20 aviones repletos de niñas. ¡20 aviones!

A esa “película” de terror sume que básicamente las buscan familiares, mujeres en su inmensa mayoría: las madres, abuelas, tías, hermanas. Actualmente hay 234 colectivos de búsqueda en el país.

Y si eso fuera poco, agregue a “la trama” que los gobiernos no sólo no cumplen sus tareas, sino que, a menudo, obstaculizan y agreden a esos colectivos.

Hay más. Con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a septiembre de este año hay un total de dos mil 624 mujeres asesinadas violentamente. Y aquí sumo los casos que se registraron como feminicidio (598) con los que se registraron como homicidios dolosos (dos mil 026), porque sistemáticamente la mayoría de las fiscalías ha decidido no contabilizar los feminicidios como tales. Que no les queda clara la ley, que no les parece, que no saben, que tienen órdenes de bajar las cifras.

Entonces, hemos comenzado a sumar feminicidios con asesinatos dolosos. Y se empieza a hacer formalmente, como lo hace el Centro de Estudios para la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.

Contemos como contemos, los datos arrojan que, en promedio, en México son asesinadas de manera violenta 10 mujeres por día. Equivale a pensar que 61 Boeing 777X repletos de mujeres se han estrellado en nuestro país de enero a septiembre. ¡61 aviones!

Sume a eso la violencia familiar que cuatro de cada 10 mexicanas vive de parte de su pareja. Sume que en 27 de los 32 estados han aumentado las tasas de violencia contra las mujeres. Sume las víctimas de trata. Sume la violencia económica, patrimonial, política, obstétrica, cibernética, emocional, simbólica.

Debemos comprender que no hay manera de construir paz si como sociedad no ponemos en el centro la violencia contra las mujeres. Porque las mujeres son violentadas en todos los espacios de todas las maneras posibles. Y porque la lógica matemática no falla. Si más de la mitad de la población vive con violencia, ¿cómo vamos a construir paz?

Por la vida y la libertad de las mujeres.